закрыть
1 июня 2026, понедельник, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Абитуриенты смогут проще узнать результаты тестирований

  • 1.06.2026, 19:06
Абитуриенты смогут проще узнать результаты тестирований

Сообщения сделали бесплатными.

Республиканский институт контроля знаний будет рассылать результаты централизованного экзамена с помощью СМС. Сообщение придет на номер, указанный при регистрации, сообщили в РИКЗ.

Как заявляется, РИКЗ сделал процесс ожидания результатов «максимально простым и бесплатным».

«Как только ваш результат по ЦЭ будет готов, на номер мобильного телефона придет автоматическое СМС-уведомление. Никаких лишних движений. Просто открываете сообщение и видите баллы», — рассказали в РИКЗ.

Отметим, ранее такая услуга была платной.

СМС-уведомление придет на номер телефона, который был указан при регистрации на ЦЭ.

Кроме того, в РИКЗ отметили, что 2 и 5 июня — основные дни проведения ЦТ. В связи с этим напомнили, что бланк ответов — это не место для самовыражения через юмор:

«Если захочется написать что-то „для смеха“ или пару крепких слов — вспомните, сколько сил вы вложили в подготовку. Один глупый росчерк — и бланк не пройдет обработку. Результат — ноль».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко
Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко