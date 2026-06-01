Абитуриенты смогут проще узнать результаты тестирований 1.06.2026, 19:06

Сообщения сделали бесплатными.

Республиканский институт контроля знаний будет рассылать результаты централизованного экзамена с помощью СМС. Сообщение придет на номер, указанный при регистрации, сообщили в РИКЗ.

Как заявляется, РИКЗ сделал процесс ожидания результатов «максимально простым и бесплатным».

«Как только ваш результат по ЦЭ будет готов, на номер мобильного телефона придет автоматическое СМС-уведомление. Никаких лишних движений. Просто открываете сообщение и видите баллы», — рассказали в РИКЗ.

Отметим, ранее такая услуга была платной.

СМС-уведомление придет на номер телефона, который был указан при регистрации на ЦЭ.

Кроме того, в РИКЗ отметили, что 2 и 5 июня — основные дни проведения ЦТ. В связи с этим напомнили, что бланк ответов — это не место для самовыражения через юмор:

«Если захочется написать что-то „для смеха“ или пару крепких слов — вспомните, сколько сил вы вложили в подготовку. Один глупый росчерк — и бланк не пройдет обработку. Результат — ноль».

