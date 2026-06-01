Какие фразы выдают белорусов

Какие фразы выдают белорусов2
- 1.06.2026, 15:25
О наших «фишках».
Пользовательница Threads под ником love_my_mori поделилась своими наблюдениями о необычных фразах и словах, которые наши соотечественники употребляют, даже если говорят на русском.
«Белорусы не говорят «Как дела?». Белорусы говорят: «Ну шо ты там?». Замечали? Напишите что-нибудь, чтобы понял только белорус», обратилась он к своим подписчикам.
В ответ девушка получила более 500 комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:
— «Дай буську». Большинство россиян не знают что это значит.
— Мы не выходим на улицу, мы идем в город.
— «Хавайся ў бульбу» — мое любимое.
— «А сколько это в долларах?»
— «Ссобойка». Недавно узнала, что только мы знаем, что это.
— Муж на меня всегда говорит «жонка» и «изыйди».
— Девальвации точно не будет.
— Я русская, живу в Беларуси 37лет. Приехала моя мама к нам в гости, и мой сын, ее внук долго ей рассказывал, как он собирал комод, и одна шуфлядка никак не залвигалась. Бабушка слушала, слушала, а потом говорит «да что за мебель у вас такая? С какими то шуфлями?!»
— У нас в Радошковичах, когда звонят по телефону, спрашивают «дзе ты ёсць?».
— С голой ж…й скакаць в крапиву.
— Жировка.
— «Цырк на дроце».
— «Абыякава».
— «Факт».