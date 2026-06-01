1 июня 2026, понедельник, 15:50
Какие фразы выдают белорусов

  1.06.2026, 15:25
О наших «фишках».

Пользовательница Threads под ником love_my_mori поделилась своими наблюдениями о необычных фразах и словах, которые наши соотечественники употребляют, даже если говорят на русском.

«Белорусы не говорят «Как дела?». Белорусы говорят: «Ну шо ты там?». Замечали? Напишите что-нибудь, чтобы понял только белорус», обратилась он к своим подписчикам.

В ответ девушка получила более 500 комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— «Дай буську». Большинство россиян не знают что это значит.

— Мы не выходим на улицу, мы идем в город.

— «Хавайся ў бульбу» — мое любимое.

— «А сколько это в долларах?»

— «Ссобойка». Недавно узнала, что только мы знаем, что это.

— Муж на меня всегда говорит «жонка» и «изыйди».

— Девальвации точно не будет.

— Я русская, живу в Беларуси 37лет. Приехала моя мама к нам в гости, и мой сын, ее внук долго ей рассказывал, как он собирал комод, и одна шуфлядка никак не залвигалась. Бабушка слушала, слушала, а потом говорит «да что за мебель у вас такая? С какими то шуфлями?!»

— У нас в Радошковичах, когда звонят по телефону, спрашивают «дзе ты ёсць?».

— С голой ж…й скакаць в крапиву.

— Жировка.

— «Цырк на дроце».

— «Абыякава».

— «Факт».

