Трамп лично попросил Си Цзиньпина надавить на Путина 2 1.06.2026, 15:09

Чтобы вернуть главу Кремля за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп во время майского саммита в Пекине якобы обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать завершению войны в Украине. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники, однако позднее публикация была удалена.

По данным собеседников издания, Трамп заявил Си, что переговорный процесс между Украиной и Россией оказался в тупике, и призвал китайского лидера использовать свое влияние, чтобы вернуть Владимира Путина к переговорам с Владимиром Зеленским.

Источники отметили, что этот шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона привлечь Пекин к усилиям по урегулированию конфликта. По их словам, после возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп сделал прекращение войны одной из ключевых внешнеполитических задач своей администрации.

В публикации также отмечалось, что переговоры между Киевом и Москвой фактически застопорились после встречи в Стамбуле летом 2025 года, которая завершилась без соглашения о прекращении огня. После этого, как утверждается, Трамп начал активнее призывать украинское руководство к поиску компромиссного решения с Россией.

