1 июня 2026, понедельник, 15:50
Как Кавказ стал европейской границей

  • 1.06.2026, 15:17
Как Кавказ стал европейской границей
Фото: ec.europa.eu

ЕС успешно расширяет влияние в регионе.

Южный Кавказ стремительно превращается в одну из ключевых геополитических зон для Европы. На фоне войны России против Украины регион, включающий Армению, Азербайджан и Грузию, приобрел новое стратегическое значение для ЕС в вопросах безопасности, энергетики и торговли, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Армения все активнее ориентируется на Европейский союз. Власти страны заявляют о стремлении к интеграции с ЕС, а парламент уже принял закон о движении в сторону членства. Ереван рассматривается как возможный транспортный и политический партнер Европы, а также как плацдарм для влияния в регионе. При этом препятствиями остаются коррупция, экономическая зависимость от России и присутствие российских войск.

Азербайджан, напротив, играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы. После сокращения поставок из России спрос на азербайджанский газ резко вырос. Страна обеспечивает часть европейского спроса через Южный газовый коридор и становится важным транзитным узлом для торговли между Европой и Азией.

Грузия занимает более сложную позицию. Ранее считавшаяся кандидатом на вступление в ЕС, страна замедлила евроинтеграцию после политических конфликтов и обвинений в откате демократических реформ. При этом ее территория остается важным транзитным маршрутом для энергопоставок из Каспийского региона в Европу.

Эксперты отмечают, что Южный Кавказ превращается из периферийного региона в стратегический узел, от которого зависит энергетическая и транспортная устойчивость Европы. Усиление влияния ЕС в регионе рассматривается как часть более широкой конкуренции за контроль над ключевыми евразийскими маршрутами и ресурсами.

Предупреждение от Залужного
Был месяц май
Как победить Путина
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
