ВСУ «перерезают» Крым 3 1.06.2026, 11:31

Силы обороны Украины начали наносить удары по российской логистике на глубину до 200 километров, что существенно влияет на ситуацию на фронте. При этом, как отметил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона «Айдар» и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, это оказывает и стратегическое воздействие, особенно на южном направлении.

По его словам, расширение зоны поражения до 200 км фактически позволяет «перерезать» Крым от материковой части.

Он также отметил, что часть паромной переправы в Керченском проливе выведена из строя, что дополнительно ограничивает альтернативные маршруты снабжения. В результате, по его оценке, приазовский сухопутный коридор остаётся одним из ключевых путей обеспечения оккупированного Крыма.

«Оказалось, что этим перекрытием зоны мидлстрайков, этой 200-километровой зоной поражения, мы таким образом отрезаем Крым от материка. Это то, чего мы не смогли добиться на предыдущем этапе войны», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

Он напомнил, что ранее таких возможностей не было, поскольку дальность артиллерии ограничивалась примерно 40 километрами, и российская сторона воспользовалась этим, развивая сухопутную инфраструктуру, включая железнодорожные и автомобильные маршруты вдоль Азовского моря.

Дикий подчеркнул, что ключевое значение для Крыма имеет именно сухопутное сообщение, поскольку Крымский мост, даже функционируя, имеет ограниченную пропускную способность и остаётся уязвимым для ударов. По его словам, после украинских атак его возможности значительно снизились, особенно в части перевозки топлива.

