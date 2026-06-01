Столб черного дыма в Минске: стали известны подробности

Столб черного дыма в Минске: стали известны подробности2
- 1.06.2026, 12:05
Пожар возник на «Атланте».
Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на территории предприятия на проспекте Победителей в Минске, сообщили 1 июня в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По оперативной информации, «произошло загорание вторичного сырья (пенополипропилена) в металлическом складском здании». В ведомстве подчеркнули, что «технологический процесс не нарушен».
«Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работало 5 единиц техники МЧС», — отметили в МЧС.
Публикации в социальных сетях и мессенджерах позволяют предположить, что возгорание произошло на территории завода «Атлант».