закрыть
1 июня 2026, понедельник, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Столб черного дыма в Минске: стали известны подробности

2
  • 1.06.2026, 12:05
  • 5,484
Столб черного дыма в Минске: стали известны подробности
Фото: onliner

Пожар возник на «Атланте».

Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на территории предприятия на проспекте Победителей в Минске, сообщили 1 июня в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По оперативной информации, «произошло загорание вторичного сырья (пенополипропилена) в металлическом складском здании». В ведомстве подчеркнули, что «технологический процесс не нарушен».

«Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работало 5 единиц техники МЧС», — отметили в МЧС.

Публикации в социальных сетях и мессенджерах позволяют предположить, что возгорание произошло на территории завода «Атлант».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров