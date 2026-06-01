Столб черного дыма в Минске: стали известны подробности 2 1.06.2026, 12:05

5,484

Фото: onliner

Пожар возник на «Атланте».

Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на территории предприятия на проспекте Победителей в Минске, сообщили 1 июня в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По оперативной информации, «произошло загорание вторичного сырья (пенополипропилена) в металлическом складском здании». В ведомстве подчеркнули, что «технологический процесс не нарушен».

«Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работало 5 единиц техники МЧС», — отметили в МЧС.

Публикации в социальных сетях и мессенджерах позволяют предположить, что возгорание произошло на территории завода «Атлант».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com