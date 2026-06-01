В Латвии вступил в силу запрет на мобильные телефоны в школах 1 1.06.2026, 12:31

Для учеников до 9 класса.

С 1 июня в Латвии вступают в силу поправки к закону об образовании, расширяющие запрет на использование мобильных телефонов в школах. Теперь ограничения будут действовать для учеников с 1-го по 9-й класс включительно, за исключением случаев, когда учитель разрешает использование гаджетов в учебном процессе.

Об этом сообщает Delfi.

При этом фактическое применение нормы начнется уже после окончания учебного года — через три месяца, поскольку сейчас у школьников стартовали летние каникулы.

Ранее запрет на использование телефонов в латвийских школах распространялся только на учеников до 6-го класса. Теперь его решили расширить на всю базовую школу.

Председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре, курировавшая продвижение инициативы, заявила, что изменения должны задать единый подход к ограничению использования смартфонов в учебной среде. По её словам:

«Исследования показывают, что даже в выключенном состоянии наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия».

Она добавила, что цель реформы — помочь детям лучше концентрироваться на учебе и снизить влияние отвлекающих факторов во время уроков.

