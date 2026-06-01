«А в Рязани можно расплатиться белорусскими рублями?» 2 1.06.2026, 12:56

Поведение россиян в Минске удивило белорусов.

Минчанка под ником annashkadun в Threads рассказала о случае, свидетелем которого стала и вызвала бурное обсуждение нравов гостей из соседней страны.

«Они реально существуют, — пишет она. — Сижу в кофейне в Минске и женщина спрашивает у бариста, можно ли оплатить российскими рублями».

Пост стал вирусным и собрал более 700 комментариев. Большинство из них было от белорусов, которые поделились своими впечатлениями от поведения российских туристов в нашей стране. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Эти клоуны считают, что каждый человек на Земле обязан знать русский язык, в каждой стране обязаны принимать российские рубли, и все обязаны быть благодарны им за то, что они просто существуют.

Россия не даёт миру ничего, кроме угроз.

— Еще несколько важных моментов. У нас переходят дорогу только на зеленый сигнал светофора. Паркуются в положенных для этого местах, а не на тротуарах. Не ходят по газонам, если только там нет протоптанной тропинки. Снимают обувь, если хотят поставить ноги на скамейку. Выбрасывают мусор сугубо в урны.

— Особый юмор в том, что рубли могли бы приниматься в любой стране, не ломай они себе сами жизнь своими действиями. Гривны принимают во всем мире. Электронные , правда, но принимают. Как и большинство других валют. Спокойно конвертируется с карты. А русские творят х…ю и обижаются на последствия.

— Ее нужно спросить, откуда она? Ну, допустим, из Рязани. И спросить дальше: «А в Рязани можно в кофейне расплатиться белорусскими рублями?».

— В испанском отеле на рецепшене я столкнулась с одним, который орал, что его обязаны понимать, потому что русский - международный язык. После этого уже не удивляюсь.

— Подруга в 2017 хотела на Бали российскими рублями оплатить что-то. Просто задал вопрос: «Ты в курсе,как далеко Россия?».

— А потом вопросы: чего они всегда воюют со всеми? Не умеют они уважать чужие культуры, приехали в Беларусь и начали ржать над белорусcким языком.

— А потом такие русские требуют у себя дома, на родине, чтобы их культуру и правила уважали... На себя посмотрите сначала.

— А что вы хотели?? Вы спросите у этих неонацистов и шизофашистов что-нибудь на белорусском языке в Беларуси и узнаете что вас, белорусов, никогда не было. Что вас создал Ленин. Что Минск — это российский город.

— А еще русские просят говорить с ними на «нормальном языке» в Беларуси... Много раз такое от знакомого из Гродно слышал.

— Я недавно в аптеке услышала, как мужчина выражал свое негодование, что ему таблетки не могут продать без рецепта: я из России, мне там без рецепта продавали - вы не в России - звуки агрессии и попытки доказать, что можно без рецепта. Тоже надеялась, что меня это как-то обойдет стороной.

—Русские не подвели. Ни одного адекватного.

