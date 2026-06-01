В приграничье Гомельской области стали жить под звуки взрывов 1.06.2026, 12:38

Причина - новая тактика атак РФ по Украине.

Мониторинг случаев нарушения воздушного пространства Беларуси при атаках России по территории Украины продолжает «Флагшток» и рассказывает, какой была ситуация в мае 2026 года.

Привычная система, когда почти все залеты фиксировали украинские мониторинговые каналы, стала неэффективной. Увеличилось число «неучтенных» БпЛА, о которых становится известно благодаря свидетельствам местных жителей.

Кроме того, добавились массовые пролеты украинских дронов через Брянщину с возможными отклонениями в сторону Беларуси.

Последние зафисированные случаи залетов российских беспилотников в Гомельскую область мониторщики зафиксировали 30-31 мая. О том, что с территории Беларуси движется БпЛА в сторону Полесского природного заповедника на Житомирщине, сообщал канал «Рында мониторит» около 07:40 30 мая.

Назавтра, 31 мая примерно в 13:40 канал «еРадар» информировал о том, что дрон вылетает в Беларусь через Добрянку.

Таких образом, с учетом предыдущих публикаций «Флагштока», можно констатировать, что только зафиксированных случаев залетов в мае было минимум 18.

При этом население приграничных с Украиной районов Гомельщины стало жить под частые звуки взрывов, которые раздаются с сопредельной территории. Это результат новой тактики РФ: российские войска периодически запускают из Брянской области в Украину ударные беспилотники вдоль границы Беларуси на расстоянии 5-10 километров.

Украинская ПВО стремится сбивать дроны по пути их следования. При сбитии происходят взрывы — то есть жители приграничных районов стали слышать с территории Беларуси работу сил противовоздушной обороны Украины.

Мобильная огневая группа украинской ПВО ведет огонь по ударным дронам РФ.

О последнем таком случае Воздушные силы ВСУ сообщали буквально 31 мая, когда группа реактивных БпЛА около 14.00 двигалась на севере Черниговщины вдоль границы с Беларусью курсом на запад.

Эта тактика направлена на усложнение работы украинской противовоздушной обороны и использование белорусского воздушного пространства в качестве прикрытия. БпЛА летят колонной (цепочкой) параллельно границе, чтобы избежать раннего обнаружения и прорваться вглубь западных или центральных областей Украины.

Кстати, в мае украинские Силы обороны сбили в небе над Черниговщиной рекордное количество российских дронов. Как отмечается, речь идет о почти 1400 уничтоженных БпЛА. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус на своей странице в Facebook.

«В мае Силы обороны сбили 1 390 ударных беспилотников в небе над Черниговщиной. Еще более 250 дронов были локально потеряны или подавлены средствами РЭБ. Это рекордное количество сбитых дронов по сравнению с любым предыдущим месяцем. Агрессор значительно нарастил количество ударов по Черниговщине за последний месяц. А мы соответственно нарастили плотность ПВО».

