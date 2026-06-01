В Новой Москве начали ограничивать продажу бензина

В Новой Москве начали ограничивать продажу бензина1
- 1.06.2026, 12:44
После украинских ударов по крупнейшим НПЗ в Центральной России.
В России разгорается топливный кризис на фоне продолжающихся украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Дефицит автомобильного топлива, с которым ранее столкнулись в оккупированных Севастополе и Крыму, дошел до столичного региона. В Новой Москве на автозаправочных станциях (АЗС) стали появляться объявления об ограничении продажи бензина 60 литрами в одним руки, а дизельного топлива — 100 литрами. Такой порядок отпуска топлива будет действовать «до дальнейших распоряжений», следует из сообщений, на которые обратил внимание телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
До этого в Севастополе назначенные Россией власти сначала ограничили продажу бензина 20 литрами в одним руки и ввели талоны на дизельное топливо, а затем заявили о «временном» отсутствии АИ-92 и АИ-95. В Крыму также стали отпускать не более 20 литров АИ-95 в одним руки. Лимиты на продажу топлива установили и в других оккупированных регионах Украины — в Запорожской и Донецкой областях. Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд за все время войны, атаковав российские НПЗ 16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов пришлись по нефтепроводам, нефтяным базам и портам. По данным Reuters, ко второй половине мая в России остановились нефтезаводы суммарной мощностью 238 тыс. тонн в сутки — около четверти от общероссийской.