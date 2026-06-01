Нефть больше не спасает Кремль 4 1.06.2026, 12:19

Рост мировых цен на нефть и даже частичное смягчение ограничений на экспорт российского сырья не смогли вывести российскую экономику из полосы проблем. По данным аналитиков, в прошлом квартале ВВП страны сократился впервые за три года, что усилило опасения относительно возможной рецессии, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих кризисов. Если в начале 2000-х нефтегазовый сектор был главным локомотивом роста, то сегодня его доля составляет около 15% экономики. Этого уже недостаточно, чтобы компенсировать трудности в других отраслях.

Основное давление испытывает гражданский и частный сектор, который формирует большую часть российского ВВП. Одной из главных причин аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику. Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, реальные процентные ставки в России остаются одними из самых высоких в мире, что ограничивает возможности бизнеса привлекать кредиты и инвестировать в развитие.

Дополнительным фактором стала смена бюджетных приоритетов. После начала полномасштабной войны против Украины военные расходы превратились в крупнейшую статью государственных затрат. Значительная часть ресурсов, инвестиций и рабочей силы направляется в оборонный сектор, тогда как многие гражданские отрасли сталкиваются с нехваткой финансирования.

Серьезной проблемой стал дефицит кадров. По оценкам экспертов, российской экономике не хватает около 1,5 миллиона работников. На рынок труда влияют как мобилизация и участие сотен тысяч человек в войне, так и масштабная эмиграция после 2022 года.

При этом аналитики подчеркивают, что говорить о скором экономическом коллапсе России преждевременно. Однако модель роста, основанная на военных расходах и ограниченных инвестициях в гражданскую экономику, вызывает все больше вопросов относительно ее устойчивости в долгосрочной перспективе.

На фоне растущих экономических трудностей власти, по мнению экспертов, могут сделать ставку на усиление внутреннего контроля и сохранение политической стабильности, даже ценой дальнейшего замедления экономического роста.

