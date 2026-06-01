Ждать ли белорусам жару в июне?
- 1.06.2026, 12:13
Прогноз синоптика.
Белорусский синоптик Дмитрий Рябов на провластном ОНТ сделал предварительный прогноз погоды на июнь 2026 года. По его словам, в первом летнем месяце среднемесячная температура воздуха ожидается на пару градусов выше климатической нормы, которая составляет от +15 градусов на северо-западе страны до +18 градусов на юго-востоке.
В июне ждем комфортные дневные температуры от +20 градусов до +25 градусов, в некоторые дни выше, до +30 градусов. Солнца должно быть тоже много, долгота дня в июне большая. Суммарно в июне солнце светит 265-290 часов.
Около климатической нормы Дмитрий Рябов прогнозирует осадки в июне. В среднем это 12-15 дней с дождями. Грозы – не исключены.
«Если говорить в целом, по предварительным прогнозам, нас ожидает очень комфортный температурный фон. Без аномального холода, экстремальной жары и прочих катаклизмов», - отметил Дмитрий Рябов.