Под Гродно демонтируют железнодорожные пути, ведущие в Литву 3 1.06.2026, 12:28

Под Гродно разбирают железнодорожные пути, ведущие из Беларуси в Литву. Когда-то по ним курсировали поезда прямиком в курортный город Друскининкай. Фотографиями процесса демонтажа поделился читатель Onlíner.

— Разбирают железнодорожную ветку от станции «Поречье» до бывшего остановочного пункта «Учитель» на границе с Литвой. 25 мая переезд на месте бывшего остановочного пункта еще был. А 29 мая переезд уже разобрали, — рассказал читатель.

Причина проста — ненадобность. Дело в том, что международное движение из Беларуси в страну-соседку прекратилось здесь в начале двухтысячных. Спустя некоторое время после этого на литовской стороне ж/д пути сравняли с землей. А вот белорусские поезда еще долго курсировали до остановки «Учитель» и обратно. Но и они были отменены в 2021 году. Теперь перестанут существовать также и рельсы со шпалами.

