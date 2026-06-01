Под Гродно демонтируют железнодорожные пути, ведущие в Литву

Под Гродно демонтируют железнодорожные пути, ведущие в Литву3
- 1.06.2026, 12:28
- 1,298
Когда-то по ним курсировали поезда в Друскининкай.
Под Гродно разбирают железнодорожные пути, ведущие из Беларуси в Литву. Когда-то по ним курсировали поезда прямиком в курортный город Друскининкай. Фотографиями процесса демонтажа поделился читатель Onlíner.
— Разбирают железнодорожную ветку от станции «Поречье» до бывшего остановочного пункта «Учитель» на границе с Литвой. 25 мая переезд на месте бывшего остановочного пункта еще был. А 29 мая переезд уже разобрали, — рассказал читатель.
Причина проста — ненадобность. Дело в том, что международное движение из Беларуси в страну-соседку прекратилось здесь в начале двухтысячных. Спустя некоторое время после этого на литовской стороне ж/д пути сравняли с землей. А вот белорусские поезда еще долго курсировали до остановки «Учитель» и обратно. Но и они были отменены в 2021 году. Теперь перестанут существовать также и рельсы со шпалами.