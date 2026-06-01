Цифры не врут Виктор Таран

1.06.2026, 13:02

Май был для россиян горячим.

Время подвести первые итоги того, что произошло в мае на энергетическом фронте войны или война шагает по России.

Совокупная мощность НПЗ, которые в мае полностью или частично остановили работу благодаря «дальнобойным санкциям», превышает 83 миллиона тонн в год. Это четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Эти заводы производили более 30 процентов всего бензина и 25 процентов дизельного топлива в стране.

Подумайте об этом на секунду. Четверть нефтепереработки ядерной державы выведена из строя беспилотниками. Стоят Москва, Рязань, Пермь, Кириши. Туапсе лежит бессрочно. Останавливались в мае Приморск и Ярославль.

Только Рязанский завод перерабатывая 13 миллионов тонн нефти в год давал 5% переработки России и обеспечивал армию оккупантов дизелем.

Цифры по всему году еще более красноречивы. С января по май украинские дроны вывели из строя переработку 700 тысяч баррелей в сутки на 16 заводах. Это вдвое больше объектов, чем за тот же период прошлого года.

А еще был удар по Саратовскому НПЗ. А это более тысячи километров. И это рекордная глубина удара по нефтяной инфраструктуре за всю войну. Но важнее не расстояние, а что именно там горело. Самые тяжелые повреждения получила технологическая установка первичной переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Повреждение этого узла фактически парализует весь завод.

Потому что без первичной переработки остальным установкам нечего перерабатывать. Пожар зафиксировали спутниковые системы мониторинга FIRMS от NASA, а прилеты были зафиксированы сразу на пяти локациях предприятия.

Поэтому за весну темп ударов удвоился, а география расширилась. 30 мая в порту Таганрога горели танкер и резервуары с горючим, была повреждена вся причальная инфраструктура.

Стратегический вывод прост.

Россия строила свою зимнюю кампанию на том, что может безнаказанно бить по гражданской инфраструктуре, пока ее собственный тыл остается нетронутым. Этого тыла больше не существует.

Война пришла и шагает по России на расстояние более 1000 км так далеко даже гитлеровская Германия не бомбила, и это далеко не финал.

Виктор Таран, «Фейсбук»

