Мадьяр намерен сместить «марионетку Орбана» 1.06.2026, 13:16

Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Новый премьер Венгрии намерен изменить Конституцию для отставки президента.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о намерении изменить Конституцию страны для отстранения президента Венгрии Тамаша Шуйока, назначенного во время правления бывшего премьера Виктора Орбана. Этот шаг стал частью масштабной кампании по замене чиновников, связанных с прежней властью, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Партия «Тиса» во главе с Мадьяром одержала убедительную победу на апрельских выборах и получила две трети мест в парламенте, что позволяет ей вносить изменения в основной закон страны без поддержки оппозиции.

В понедельник Мадьяр провел переговоры с Шуйоком в президентском дворце Шандора. По словам премьера, глава государства отказался добровольно уйти в отставку. После встречи Мадьяр заявил, что поручит депутатам своей партии немедленно начать процедуры, необходимые для его смещения. По его оценке, процесс может занять около месяца.

Премьер неоднократно называл Шуйока «марионеткой Орбана» и ранее потребовал, чтобы тот покинул пост до 31 мая.

Хотя полномочия президента Венгрии в основном носят церемониальный характер, он подписывает законы и может направлять принятые парламентом документы на рассмотрение Конституционного суда. В правительстве опасаются, что Шуйок способен использовать эти механизмы для блокирования реформ новой власти.

Мадьяр также обвинил президента в бездействии по ряду вопросов, включая отсутствие реакции на резкие заявления Орбана в адрес политических оппонентов.

В ответ администрация президента заявила, что призывы к его отставке подрывают работу государственных институтов. Кроме того, Шуйок обратился за правовой оценкой конфликта в Венецианскую комиссию Совета Европы.

