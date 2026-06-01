1 июня 2026, понедельник, 15:49
Появились спутниковые снимки с последствиями удара СБУ по нефтебазе в Армавире

2
  • 1.06.2026, 13:57
  • 2,060
Объект расположен в 500 километрах от украинской границы.

По меньшей мере один из резервуаров поврежден в результате ударов Службы безопасности Украины по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в городе Армавир Краснодарского края РФ 30 мая.

Об этом свидетельствуют фото со спутника Planet Labs за 31 мая, которое получили в распоряжение журналисты «Схем» (проект «Радио Свобода»).

Кроме этого, на фото со спутника видно, что другой резервуар на территории этой нефтебазы, который Силы обороны поразили еще в марте этого года, пока не отремонтировали или заменили.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что Служба безопасности Украины ночью 30 мая поразила нефтебазу Армавир в Краснодарском крае РФ. Объект расположен в 500 километрах от украинской границы.

