Foreign Affairs: Началась важнейшая фаза войны 3 1.06.2026, 10:35

ВСУ меняют ход событий.

Война в Украине вошла в новый, потенциально переломный этап. После провалившегося украинского контрнаступления в 2023 году конфликт закрепился в устойчивом цикле: активизация боевых действий происходит в тёплый и холодный сезоны, а в промежутках стороны проводят перегруппировку и восстанавливают силы.

Формально динамика фронта выглядит привычно: с наступлением весны фиксируется рост российских атак и попыток продвижения. Однако, как пишет Foreign Affairs, внутри украинского командования изменилось восприятие происходящего — давление российских войск стало менее результативным, чем в предыдущие годы.

При этом обстрелы и удары дронами продолжаются, но их совокупный эффект, по оценкам, ослабевает. На этом фоне в Киеве усиливается осторожный оптимизм относительно возможности создать условия для прекращения огня.

В 2025 году Украина начала масштабную реорганизацию армии, сформировав более десятка корпусных структур, объединяющих бригады. Это позволило улучшить систему подготовки личного состава и приблизить обучение к реальным боевым условиям.

Параллельно усилилась координация между пехотой, артиллерией, бронетехникой и беспилотными системами. Такая интеграция повысила гибкость действий, упростила ротацию подразделений и позволила добиваться локальных успехов при меньших потерях по сравнению с противником.

Отдельно отмечается рост эффективности украинских БПЛА, которые всё активнее поражают российскую логистику на глубину до 100 км от линии фронта. Это усложняет снабжение и ограничивает возможность сосредоточения сил для крупных атак.

По данным материала, российские войска сталкиваются со снижением эффективности. Если ранее преимущество обеспечивалось численностью и огневой мощью, то теперь, как утверждается, ухудшилось качество подготовки личного состава.

Отмечается использование плохо обученных подразделений в штурмовых действиях, что приводит к высоким потерям. Также говорится о дефиците специалистов, особенно в сфере беспилотных систем.

Дополнительным фактором называется изменение характера боевых действий: фронт стал более «размытым», а зона боевого соприкосновения — глубже и сложнее, что затрудняет планирование и снижает эффективность командных решений.

Несмотря на позитивные для Украины тенденции и трудности России, авторы подчёркивают, что говорить о гарантированном исходе преждевременно. Российская армия сохраняет значительный численный ресурс и запас вооружений.

На отдельных направлениях украинские силы сталкиваются с давлением и локальными потерями позиций, а ситуация остаётся напряжённой, в том числе в районах Запорожского направления.

При этом РФ, по оценке материала, не достигает заявленных целей по контролю над Донбассом в установленные сроки.

Возможные дальнейшие действия Москвы сводятся к двум основным вариантам:

масштабное расширение мобилизации с внутренними экономическими и социальными рисками;

переход к более оборонительной модели войны с сохранением ударов по Украине на расстоянии.

В то же время затяжной формат конфликта становится для России всё более сложным, поскольку Украина наращивает возможности ударов по тыловой инфраструктуре и логистике.

