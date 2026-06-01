Foreign Affairs: Началась важнейшая фаза войны

Foreign Affairs: Началась важнейшая фаза войны3
- 1.06.2026, 10:35
- 7,664
ВСУ меняют ход событий.
Война в Украине вошла в новый, потенциально переломный этап. После провалившегося украинского контрнаступления в 2023 году конфликт закрепился в устойчивом цикле: активизация боевых действий происходит в тёплый и холодный сезоны, а в промежутках стороны проводят перегруппировку и восстанавливают силы.
Формально динамика фронта выглядит привычно: с наступлением весны фиксируется рост российских атак и попыток продвижения. Однако, как пишет Foreign Affairs, внутри украинского командования изменилось восприятие происходящего — давление российских войск стало менее результативным, чем в предыдущие годы.
При этом обстрелы и удары дронами продолжаются, но их совокупный эффект, по оценкам, ослабевает. На этом фоне в Киеве усиливается осторожный оптимизм относительно возможности создать условия для прекращения огня.
В 2025 году Украина начала масштабную реорганизацию армии, сформировав более десятка корпусных структур, объединяющих бригады. Это позволило улучшить систему подготовки личного состава и приблизить обучение к реальным боевым условиям.
Параллельно усилилась координация между пехотой, артиллерией, бронетехникой и беспилотными системами. Такая интеграция повысила гибкость действий, упростила ротацию подразделений и позволила добиваться локальных успехов при меньших потерях по сравнению с противником.
Отдельно отмечается рост эффективности украинских БПЛА, которые всё активнее поражают российскую логистику на глубину до 100 км от линии фронта. Это усложняет снабжение и ограничивает возможность сосредоточения сил для крупных атак.
По данным материала, российские войска сталкиваются со снижением эффективности. Если ранее преимущество обеспечивалось численностью и огневой мощью, то теперь, как утверждается, ухудшилось качество подготовки личного состава.
Отмечается использование плохо обученных подразделений в штурмовых действиях, что приводит к высоким потерям. Также говорится о дефиците специалистов, особенно в сфере беспилотных систем.
Дополнительным фактором называется изменение характера боевых действий: фронт стал более «размытым», а зона боевого соприкосновения — глубже и сложнее, что затрудняет планирование и снижает эффективность командных решений.
Несмотря на позитивные для Украины тенденции и трудности России, авторы подчёркивают, что говорить о гарантированном исходе преждевременно. Российская армия сохраняет значительный численный ресурс и запас вооружений.
На отдельных направлениях украинские силы сталкиваются с давлением и локальными потерями позиций, а ситуация остаётся напряжённой, в том числе в районах Запорожского направления.
При этом РФ, по оценке материала, не достигает заявленных целей по контролю над Донбассом в установленные сроки.
Возможные дальнейшие действия Москвы сводятся к двум основным вариантам:
масштабное расширение мобилизации с внутренними экономическими и социальными рисками;
переход к более оборонительной модели войны с сохранением ударов по Украине на расстоянии.
В то же время затяжной формат конфликта становится для России всё более сложным, поскольку Украина наращивает возможности ударов по тыловой инфраструктуре и логистике.