«Где вы такие цены взяли?»
- 1.06.2026, 10:57
Белоруска рассказала в Threads, сколько потратила на свадьбу. Мнения комментаторов о том, дорого это или дешево, разделились.
Так пользовательница Threads выложила пост с расчетами трат на свадьбу с ценами, как утверждается, этого года, пишет «Зеркало».
«Сколько стоит свадьба в 2026 году:
Усадьба под ключ — 1400 $ (3864 рубля по курсу Нацбанка на 1 июня. - Прим. ред.)
Банкетное меню+фуршет на 60 человек — 4100 $ (11 316 рублей)
Алкоголь, напитки — 1400 $ (3864 рубля)
Выездной бармен — 420 $ (1159 рублей)
Доп услуги усадьбы — 650 $ (1794 рублей)
Образ невесты — 1200 $ (3312 рубля)
Букет — 60 $ (165 рублей)
Образ жениха — 300 $ (828 рублей)
Транфер для гостей — 550 $ (1518 рублей)
Торт был подарком от тети мужа, покупали фрукты для декора — 60 $ (165 рублей)
Наш фотограф — 300 $ (828 рублей)
Призы на конкурсы — 270 $ (745 рублей)
Кольцо жениху — 50 $ (138 рублей)
Пригласительные и рассадку делали сами, оплата только за печать и расходники — 40 $ (110 рублей)
Итого: 10 800 $»
В переводе на белорусские рубли по курсу Нацбанка на 1 июня это почти 30 тыс. рублей.
В комментариях автор уточнила, что в стоимость усадьбы включены услуги ведущего, фотографа, диджея и некоторые другие дополнительные услуги.
Под постом собралось более 100 комментариев. Мнения пользователей соцсети разделились: одни считают, что это много, другие, наоборот, назвали ее бюджетной:
«Нууу, ох***ть цены. Окупилась свадьба-то? И сколько обошлось венчание?»
«Класс. Вы молодцы. Я работала в организации мероприятий, и в 2018 это прям была очень маленькая сумма».
«Как-то очень бюджетно для 60 человек».
«В 2022 году была свадьба в целом примерное тоже самое, усадьба еще норм по цене у вас, потому что когда мы искали дешевле 2,5 [тыс. долларов] не найти было под Минском».
«На 60 человек — это еще подарок такая сумма. Даже 7−10 лет назад сумма была больше».
«Где вы такие цены взяли?»
Некоторые комментаторы обратили внимание на отдельные статьи расходов:
«Мне больше всего нравится: образ невесты — 1200. Жениха — 300».
«Ахаха, Невеста 1200, жених 300, А еще добавлю — бармен за 420 долларов — это развод века, бл**ь ору».
«Кольцо жениху за 50 долларов. Я так понимаю речь о творожном кольце?»
«Ведущий и диджей — в стоимость усадьбы, которая составляет 1400? У меня чай носом вышел от смеха».
«А можно просто сходить расписаться в ЗАГСе за бесплатно».
«Кольцо жениху стоит дешевле призов на конкурсы».