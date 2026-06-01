«Где вы такие цены взяли?» 12 1.06.2026, 10:57

Белоруска рассказала в Threads, сколько потратила на свадьбу. Мнения комментаторов о том, дорого это или дешево, разделились.

Так пользовательница Threads выложила пост с расчетами трат на свадьбу с ценами, как утверждается, этого года, пишет «Зеркало».

«Сколько стоит свадьба в 2026 году:

Усадьба под ключ — 1400 $ (3864 рубля по курсу Нацбанка на 1 июня. - Прим. ред.)

Банкетное меню+фуршет на 60 человек — 4100 $ (11 316 рублей)

Алкоголь, напитки — 1400 $ (3864 рубля)

Выездной бармен — 420 $ (1159 рублей)

Доп услуги усадьбы — 650 $ (1794 рублей)

Образ невесты — 1200 $ (3312 рубля)

Букет — 60 $ (165 рублей)

Образ жениха — 300 $ (828 рублей)

Транфер для гостей — 550 $ (1518 рублей)

Торт был подарком от тети мужа, покупали фрукты для декора — 60 $ (165 рублей)

Наш фотограф — 300 $ (828 рублей)

Призы на конкурсы — 270 $ (745 рублей)

Кольцо жениху — 50 $ (138 рублей)

Пригласительные и рассадку делали сами, оплата только за печать и расходники — 40 $ (110 рублей)

Итого: 10 800 $»

В переводе на белорусские рубли по курсу Нацбанка на 1 июня это почти 30 тыс. рублей.

В комментариях автор уточнила, что в стоимость усадьбы включены услуги ведущего, фотографа, диджея и некоторые другие дополнительные услуги.

Под постом собралось более 100 комментариев. Мнения пользователей соцсети разделились: одни считают, что это много, другие, наоборот, назвали ее бюджетной:

«Нууу, ох***ть цены. Окупилась свадьба-то? И сколько обошлось венчание?»

«Класс. Вы молодцы. Я работала в организации мероприятий, и в 2018 это прям была очень маленькая сумма».

«Как-то очень бюджетно для 60 человек».

«В 2022 году была свадьба в целом примерное тоже самое, усадьба еще норм по цене у вас, потому что когда мы искали дешевле 2,5 [тыс. долларов] не найти было под Минском».

«На 60 человек — это еще подарок такая сумма. Даже 7−10 лет назад сумма была больше».

«Где вы такие цены взяли?»

Некоторые комментаторы обратили внимание на отдельные статьи расходов:

«Мне больше всего нравится: образ невесты — 1200. Жениха — 300».

«Ахаха, Невеста 1200, жених 300, А еще добавлю — бармен за 420 долларов — это развод века, бл**ь ору».

«Кольцо жениху за 50 долларов. Я так понимаю речь о творожном кольце?»

«Ведущий и диджей — в стоимость усадьбы, которая составляет 1400? У меня чай носом вышел от смеха».

«А можно просто сходить расписаться в ЗАГСе за бесплатно».

«Кольцо жениху стоит дешевле призов на конкурсы».

