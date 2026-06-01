В Минске Nissan врезался в автобус

В Минске Nissan врезался в автобус3
- 1.06.2026, 11:14
Трое пассажиров попали в больницу.
Вчера днем 45-летняя женщина — водитель легкового Nissan ехала по проспекту Партизанскому. При повороте направо, на улицу Шоссейную, она не предоставила преимущество попутному автобусу МАЗ, в результате чего случилось ДТП.
Также установлено, что водитель Nissan осуществляла поворот со второй полосы движения, хотя это противоречит требованиям дорожного знака, сообщает ГАИ Минска.
Трое пассажиров автобуса доставлены в больницу для обследования. Остальные пассажиры автобуса, а также водители транспортных средств в медицинской помощи не нуждались.