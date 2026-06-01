Украина превратила войну дронов в систему очков и наград 1.06.2026, 11:04

В последние месяцы роль беспилотников на фронте только растет.

Украина внедрила необычную систему мотивации операторов беспилотников, которая напоминает игровую механику. Программа «Армия Дронов Бонус», также известная как «е-Баллы», позволяет подразделениям получать баллы за уничтожение российских солдат, техники и военных объектов, а затем обменивать их на новые дроны через специальную государственную платформу, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

По словам украинских чиновников, подобной системы пока нет ни в одной другой армии мира. Для подтверждения результата требуется видеозапись с беспилотника и дополнительные материалы, которые проходят проверку.

Разработчиком проекта стала государственная платформа «Brave1». Ее представители объясняют принцип просто: чем больше целей уничтожено, тем больше ресурсов получает подразделение для дальнейшей работы.

В последние месяцы роль беспилотников на фронте продолжает стремительно расти. Украинские власти утверждают, что только за один месяц дроны вывели из строя или уничтожили более 35 тысяч российских военнослужащих. Одновременно были изменены приоритеты программы: за поражение живой силы теперь начисляется больше баллов, чем раньше.

Список целей также регулярно обновляется. Особую ценность приобрели операторы российских БПЛА, мобильные расчеты ПВО и другие специалисты, играющие ключевую роль на поле боя.

Военные аналитики отмечают, что именно беспилотники становятся главным инструментом современной войны. По оценкам экспертов, на многих участках фронта основное противостояние происходит уже не между пехотными подразделениями, а между ударными и разведывательными дроновыми группами обеих сторон.

Украина делает ставку на войну на истощение, пытаясь нанести противнику такие потери, которые превышали бы возможности по восполнению личного состава. При этом специалисты предупреждают, что даже значительные потери сами по себе не гарантируют победу. Для изменения ситуации на фронте необходимы не только удары по живой силе, но и разрушение логистики, командных пунктов и всей глубины военной инфраструктуры противника.

Тем не менее развитие беспилотных технологий уже стало одним из ключевых факторов, определяющих ход войны в Украине.

