Как белорусам узнать точное время своего рождения 1.06.2026, 11:35

Адвокаты рассказали, как белорусам узнать точное время своего рождения. Подробности приводит Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

В управление поступил вопрос от белоруса, который интересовался, есть ли возможность в загсе узнать точное время своего рождения. Как поясняют специалисты время рождения в записях актов о рождении начали указывать только с 1997 года.

Указанную информацию белорусы и их родители могут узнать бесплатно. Для этого следует обратиться в архив органов загса или же в загс по месту постоянной регистрации. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Также понадобятся документы, которые подтверждают изменение фамилии или других данных, если они менялись.

Адвокаты поясняют, что сведения про точное время рождение есть и в документах родильных домов и больниц, однако они хранятся лишь 25 лет.

