Трамп может «додавить» Путина в Балтике 5 1.06.2026, 12:08

1,550

Дональд Трамп

Нужно предпринять пять шагов.

У президента США Дональда Трампа, по оценке Forbes, есть инструменты, которые теоретически могли бы ускорить завершение войны России против Украины. Издание проводит параллели с его подходом в иранской политике и предполагает, что аналогичный механизм давления можно применить в Балтийском регионе через усиление воздушного и морского контроля.

Суть идеи заключается в том, что США при поддержке союзников по НАТО и ЕС могли бы ужесточить контроль за соблюдением санкций в Балтийском море. Речь идет о более строгом мониторинге судов, грузов, страховых операций и финансовых схем, связанных с российским экспортом. Такой подход, как отмечает Forbes, дал бы Вашингтону «инструмент принуждения, который будет законным, основанным на коалиции, масштабируемым и напрямую связанным с переговорами».

Особое внимание уделяется российским портам Приморск и Усть-Луга, которые играют ключевую роль в экспорте энергоносителей. По мнению авторов, усиление давления в регионе сделало бы морские доходы России более дорогими, нестабильными и уязвимыми.

При этом подчеркивается, что речь не должна идти о формальной блокаде. Как отмечает Forbes, «при этом целью не должно быть объявление формальной блокады российских портов». Вместо этого предлагается использовать формулировку «Балтийская инициатива по обеспечению безопасности воздушного и морского транспорта и соблюдению санкций».

В материале также описаны пять ключевых принципов такой кампании:

Целенаправленность — фокус на подсанкционных структурах, теневом флоте и схемах обхода ограничений, без вмешательства в законное судоходство.

Коалиционный характер — участие европейских стран для усиления легитимности и распределения нагрузки.

Юридическая дисциплина — опора на санкционное, таможенное и экологическое законодательство вместо военной блокады.

Постепенность и обратимость — возможность смягчения мер при выполнении Россией условий переговоров.

Привязка к дипломатическим целям — давление должно быть связано с конкретными шагами: прекращением огня, выводом войск, возвращением депортированных гражданских лиц и участием в механизмах восстановления и компенсаций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com