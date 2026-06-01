Трамп может «додавить» Путина в Балтике

Трамп может «додавить» Путина в Балтике5
- 1.06.2026, 12:08
Нужно предпринять пять шагов.
У президента США Дональда Трампа, по оценке Forbes, есть инструменты, которые теоретически могли бы ускорить завершение войны России против Украины. Издание проводит параллели с его подходом в иранской политике и предполагает, что аналогичный механизм давления можно применить в Балтийском регионе через усиление воздушного и морского контроля.
Суть идеи заключается в том, что США при поддержке союзников по НАТО и ЕС могли бы ужесточить контроль за соблюдением санкций в Балтийском море. Речь идет о более строгом мониторинге судов, грузов, страховых операций и финансовых схем, связанных с российским экспортом. Такой подход, как отмечает Forbes, дал бы Вашингтону «инструмент принуждения, который будет законным, основанным на коалиции, масштабируемым и напрямую связанным с переговорами».
Особое внимание уделяется российским портам Приморск и Усть-Луга, которые играют ключевую роль в экспорте энергоносителей. По мнению авторов, усиление давления в регионе сделало бы морские доходы России более дорогими, нестабильными и уязвимыми.
При этом подчеркивается, что речь не должна идти о формальной блокаде. Как отмечает Forbes, «при этом целью не должно быть объявление формальной блокады российских портов». Вместо этого предлагается использовать формулировку «Балтийская инициатива по обеспечению безопасности воздушного и морского транспорта и соблюдению санкций».
В материале также описаны пять ключевых принципов такой кампании:
Целенаправленность — фокус на подсанкционных структурах, теневом флоте и схемах обхода ограничений, без вмешательства в законное судоходство.
Коалиционный характер — участие европейских стран для усиления легитимности и распределения нагрузки.
Юридическая дисциплина — опора на санкционное, таможенное и экологическое законодательство вместо военной блокады.
Постепенность и обратимость — возможность смягчения мер при выполнении Россией условий переговоров.
Привязка к дипломатическим целям — давление должно быть связано с конкретными шагами: прекращением огня, выводом войск, возвращением депортированных гражданских лиц и участием в механизмах восстановления и компенсаций.