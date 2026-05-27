Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии 1 Юрий Федоренко

27.05.2026, 14:54

1,702

Юрий Федоренко

Блефует ли Кремль?

Так называемая «Российская Федерация» начала раздачу паспортов по упрощенной процедуре жителям непризнанной так называемой «Приднестровской Молдавской Республики». Ко всему, что происходит в этом анклаве «русского мира», который имеет более 400 км общей границы с Украиной, нужно относиться максимально внимательно. Существуют ли сегодня угрозы на нашей северо-западной границе и насколько они серьезны?

Реакция официального Киева предсказуема. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этим решением Россия не только начала поиск новых наемников, но и пытается обозначить Приднестровье как собственную территорию: «Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует вроде бы только Донбасс. На самом деле — далеко не только Донбасс».

Кстати, раздачу российских паспортов по упрощенной процедуре мы уже наблюдали в так называемых «ЛДНР» в 2019 году. Дальнейшие события хорошо известны. Кроме того, на болотах недавно приняли закон, который позволяет Путину вводить войска в другие государства для «защиты граждан РФ от уголовного преследования».

Поэтому чем больше владельцев российских паспортов — тем шире пространство для любых провокаций со стороны агрессора.

Но, в отличие от ОРДЛО, Россия не имеет общей границы с Приднестровьем. Поэтому проводить прямые аналогии и строить на них прогнозы не стоит. Если бы враг имел физическую возможность открыть против Украины еще один полноценный фронт, он бы это давно сделал.

В непризнанной «ПМР», действительно, находится российский военный контингент численностью около 4500 человек, но это точно не «армия прорыва». Никакого подозрительного «движа» на границе с Одесской или Винницкой областями пока не наблюдается. Поэтому по состоянию на данный момент говорить о реальной угрозе открытия нового фронта рано. А вот попробовать набрать на берегах Днестра определенное количество наемников противник вполне может.

По данным Службы внешней разведки Украины, на болотах системно падают темпы набора в оккупационные войска. Если в прошлом году агрессор в среднем вербовал около 1200 человек в сутки, то теперь этот показатель просел до 800−930.

Ежемесячно врагу удается пополнять строй примерно на 30 000 человек, тогда как Силы обороны Украины ликвидируют около 35 000. Могут ли российские вербовщики перекрыть этот «пробел» за счет приднестровцев?

Короткий ответ — нет.

В «ПМР» проживает, по разным оценкам, от 350 000 до 470 000 человек. Большинство из них, кроме «паспорта ПМР», имеют также гражданство Молдовы, Украины, Румынии или других государств. Среднестатистический взрослый приднестровец владеет двумя-тремя паспортами. Причина проста: «паспорт ПМР» не имеет юридической силы за пределами пророссийского анклава, поэтому для работы, путешествий и ведения бизнеса людям нужны другие документы.

Даже если агрессор вручит всем без исключения приднестровцам свою коричневую корочку, это будет означать лишь то, что «коллекция паспортов» рядового жителя «ПМР» пополнится еще одной «книжечкой».

Принудительно мобилизовать такого «счастливого» обладателя российского паспорта будет непросто. Максимум — заманить часть людей контрактами. Но учитывая небольшую численность населения непризнанной «республики», речь идет максимум о нескольких батальонах. Для Сил обороны Украины это несколько дней работы.

Неприятно, но отнюдь не критично.

Режим Путина ищет источники пополнения «демографического ресурса». Он может и будет раздавать паспорта, угрожать соседям и искать новых наемников по всему миру. Но реальность остается неизменной: агрессор проигрывает, количество проблем на болотах растет в геометрической прогрессии во всех сферах.

Рано или поздно недоимперия исчезнет с карты мира. Мы уже покалечили монстра, теперь его надо добить. Держим строй. Слава Украине!

Юрий Федоренко «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com