Цветы, дождь и ожидание ее: минчанка сняла самое трогательное видео со свидания 1 27.05.2026, 15:19

Ролик заканчивается хеппи-эндом.

В соцсетях залетел пост минчанки Алеси. Девушка запечатлела трогательный момент: сидящего под дождем подростка в центре города, явно ожидающего возлюбленную. Драматизма картинке добавил дождь, а еще трепет: неужели она не придет? Спойлер: видео заканчивается хеппи-эндом.

Немного предыстории. Журналисту Onlíner автор видео рассказала, что в тот день обедала вместе с сестрой и ее мужем в ресторане напротив.

— Дождь в тот момент еще не начался, мы просто наблюдали за парнем. Наше внимание привлекло то, что он сидел и практически не двигался, замер в предвкушении. Подумали, что это очень мило. Мы уже собирались уходить, но тут начался дождь — а парень так и остался сидеть. Картина выглядела драматичной — почему-то нам показалось, что к нему никто не придет и свидание не состоится. Я начала снимать видео, и в процессе девушка появилась!

В ролике, рассказывает собеседница, она даже специально оставила свою реакцию — счастливый возглас «Она пришла!».

Дальше Алеся решила опубликовать трогательный ролик в соцсетях. Пост в Threads быстро «залетел» — сейчас у ветки больше 60 тысяч просмотров и почти 5 тысяч лайков, в Instagram — 175 тысяч просмотров. В комментариях — сплошь восторги.

«Так, ребята, эта ветка должна, обязана залететь. Я давно не видела реальной, живой романтики в лентах….. сплошное «парень должен ресторан, такси», «все девушки — тарелочницы»… Постоянные соревы, кому букет круче подарили, у кого девушка инстаграмнее и прочая чушь… Это просто такой глоток романтики среди всего этого и такие ребята красивые».

«Видела этого парня из окна троллейбуса еще до дождя, наверное, минут за 10 до... Милота какая».

«А мне больше всего понравилось, что она только на него смотрит, на цветы даже не посмотрела особо и не рвалась брать, внимание все на нем».

«Как красиво. Действительно, момент как из кино».

«Я сюда не слезу пускать захожу».

«Ох, эти минские романтики».

«Жизнь — это лучшее кино».

«Кадр сам сложился — и это лучшая магия. Наверное, самые честные истории снимаются именно так, без сценария».

— Я выложила ролик в Instagram, он автоматически запостился и в Threads, посыпались лайки и комментарии. Ночью я зашла в Instagram, и первой откликнулась мама парня из видео. Она написала: «Это мой сын!» Я ей ответила, поблагодарила за его воспитание, мы мило пообщались.

Вообще, я боялась реакции, ведь выложила незнакомых людей — мало ли мне напишут, что я вторгалась в частную жизнь. А люди отреагировали совершенно наоборот. Мама же рассказала, что у ребят первая любовь. Вчера был праздник — 5 месяцев отношений, и вот они встречались с цветами.

К слову, Алеся — актриса театра и кино, а еще проводит свадебные церемонии. Так что пообещала маме парня, что если у ребят все сложится, то она готова провести их торжество бесплатно.

Дополнено

Уже после публикации нам удалось пообщаться с Лизой — героиней видео. Она же рассказала, что парня из ролика зовут Рома, обоим ребятам по 15 лет.

— Да, у нас вчера было 5 месяцев, и цветочки в честь этого. В декабре моя знакомая увидела компанию парней и подошла познакомиться к одному из них. Там был Рома, и он из вежливости обменялся со мной контактами, — рассказала девушка. — Я, конечно, никогда популярной быть не хотела, но я не против этого видео, многие люди радуются ему, почему и нет.

