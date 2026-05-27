Удар по штабу ВВС Черноморского флота: новые подробности

Удар по штабу ВВС Черноморского флота: новые подробности6
- 27.05.2026, 15:52
Здание в Севастополе практически полностью выгорело.
В результате атаки в ночь на 27 мая штаб Военно-воздушных сил Черноморского флота РФ на улице Николая Гоголя в Севастополе, что во временно оккупированном Крыму, выгорел почти полностью.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
«Штаб ВВС ЧФ на ул. Гоголя в Севастополе выгорел почти полностью, только в подвале окна целы, но в саже. В здании, где расположен вход в штаб, только выбиты окна», — говорится в сообщении.
Telegram-канал отметил, что было очень много российских военных, все перекрыто. Также стоял военный внедорожник и была развернута спутниковая антенна.
«Машины скорой помощи и в 11 часов курсировали. Во дворе самого штаба в «Урал» складывали черные мешки, большие. Либо вещи/документы, либо тех, кто был в здании на момент попадания», — заявил Telegram-канал.
Впоследствии Telegram-канал уточнил, что в штабе не осталось целых окон. Там добавили, что прилет ракеты был около 05.50.
В ночь на 27 мая в Крыму раздавались громкие взрывы, в частности в Симферополе и Севастополе. Крымский ветер предполагал, что под атакой, вероятно, был объект Черноморского флота РФ.
Севастополь и Симферополь в огне.