закрыть
27 мая 2026, среда, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Консульство Польши в Минске изменило правила продления карт поляка

  • 27.05.2026, 15:57
Консульство Польши в Минске изменило правила продления карт поляка
фото: Polsha.by

Часть заявителей сможет записаться по электронной почте.

Консульство Польши в Минске изменило правила продления карт поляка, пишет издание MOST.

Как и раньше, отдельные категории заявителей могут записаться по электронной почте. Такая запись доступна:

лицам, ходатайствующим о продлении карты поляка в связи с достижением совершеннолетия,

лицам, достигшим 65-летнего возраста,

лицам, ходатайствующим о получении дубликата карты поляка в связи с ее утратой,

лицам, ходатайствующим о получении карты поляка в связи с изменением данных.

Для регистрации на визит в консульство необходимо отправить на электронный адрес minsk.wk.karta@msz.gov.pl заявление, содержащее следующую информацию:

имя и фамилия владельца карты поляка;

дата рождения;

адрес регистрации в минском консульском округе;

срок действия имеющейся карты поляка.

В теме письма необходимо указать одну из целей:

Karta Polaka_przedłużenie_pełnoletność

Karta Polaka_przedłużenie_65+

Karta Polaka_duplikat

Karta Polaka_zmiana danych

e-konsulat

Те, кто не относится к указанным категориям, могут записаться на визит для подачи заявления о продлении карты через систему e-konsulat. В консульстве обещают, что даты записи будут публиковаться каждую пятницу, а количество мест будет ограничено.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина