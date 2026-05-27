Консульство Польши в Минске изменило правила продления карт поляка 27.05.2026, 15:57

фото: Polsha.by

Часть заявителей сможет записаться по электронной почте.

Консульство Польши в Минске изменило правила продления карт поляка, пишет издание MOST.

Как и раньше, отдельные категории заявителей могут записаться по электронной почте. Такая запись доступна:

лицам, ходатайствующим о продлении карты поляка в связи с достижением совершеннолетия,

лицам, достигшим 65-летнего возраста,

лицам, ходатайствующим о получении дубликата карты поляка в связи с ее утратой,

лицам, ходатайствующим о получении карты поляка в связи с изменением данных.

Для регистрации на визит в консульство необходимо отправить на электронный адрес minsk.wk.karta@msz.gov.pl заявление, содержащее следующую информацию:

имя и фамилия владельца карты поляка;

дата рождения;

адрес регистрации в минском консульском округе;

срок действия имеющейся карты поляка.

В теме письма необходимо указать одну из целей:

Karta Polaka_przedłużenie_pełnoletność

Karta Polaka_przedłużenie_65+

Karta Polaka_duplikat

Karta Polaka_zmiana danych

e-konsulat

Те, кто не относится к указанным категориям, могут записаться на визит для подачи заявления о продлении карты через систему e-konsulat. В консульстве обещают, что даты записи будут публиковаться каждую пятницу, а количество мест будет ограничено.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com