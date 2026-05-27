Консульство Польши в Минске изменило правила продления карт поляка
- 27.05.2026, 15:57
Часть заявителей сможет записаться по электронной почте.
Консульство Польши в Минске изменило правила продления карт поляка, пишет издание MOST.
Как и раньше, отдельные категории заявителей могут записаться по электронной почте. Такая запись доступна:
лицам, ходатайствующим о продлении карты поляка в связи с достижением совершеннолетия,
лицам, достигшим 65-летнего возраста,
лицам, ходатайствующим о получении дубликата карты поляка в связи с ее утратой,
лицам, ходатайствующим о получении карты поляка в связи с изменением данных.
Для регистрации на визит в консульство необходимо отправить на электронный адрес minsk.wk.karta@msz.gov.pl заявление, содержащее следующую информацию:
имя и фамилия владельца карты поляка;
дата рождения;
адрес регистрации в минском консульском округе;
срок действия имеющейся карты поляка.
В теме письма необходимо указать одну из целей:
Karta Polaka_przedłużenie_pełnoletność
Karta Polaka_przedłużenie_65+
Karta Polaka_duplikat
Karta Polaka_zmiana danych
e-konsulat
Те, кто не относится к указанным категориям, могут записаться на визит для подачи заявления о продлении карты через систему e-konsulat. В консульстве обещают, что даты записи будут публиковаться каждую пятницу, а количество мест будет ограничено.