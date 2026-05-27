27 мая 2026, среда, 17:30
Алесь Беляцкий передал Папе Римскому личное послание

  • 27.05.2026, 16:06
Алесь Беляцкий

Правозащитник назвал режим Лукашенко соучастником агрессии против Украины.

Во время встречи с Папой Римским Львом XIV Алесь Беляцкий рассказал о ситуации с правами человека в Беларуси и попросил о молитве и внимании к «гуманитарной катастрофе, которая разворачивается в нашей стране», пишет «Хрысціянская візія».

Отмечается, что правозащитник передал понтифику «личное послание».

В нем Беляцкий «описывает ситуацию с правами человека и свободой вероисповедания в Беларуси». «Он напоминает, что сегодня в стране находится около тысячи политических заключенных, среди них женщины и пожилые люди, больные и инвалиды, многодетные родители. Отдельно правозащитник пишет о преследовании верующих и священников разных конфессий: католических, православных и протестантских. Он упоминает отца Анатолия Парахневича, арестованного в марте 2026 года, который перенес инфаркт в заключении, но продолжает оставаться за решеткой», — уточняет инициатива.

Беляцкий в послании также выражает благодарность Святому Престолу за освобождение священников Генриха Околотовича и Анджея Юхневича в ноябре 2025 года, однако отмечает, что «преследование не прекратилось: священники не могут вернуться в свои приходы, а их имущество конфисковано».

Правозащитник также обращает внимание папы римского на «систематическое уничтожение режимом легальных оснований для служения католической церкви в Беларуси: закрытие храмов, в том числе костела Святых Симеона и Елены в Минске, отмену регистрации греко-католических общин, депортацию миссионеров». Он сообщил, что «сотни тысяч белорусов, включая католических и православных священников, были вынуждены покинуть страну, спасаясь от репрессий».

Отдельно Беляцкий обращается к недавней энциклике папы Magnifica Humanitas, подчеркивая ее центральный тезис: незыблемость и универсальность прав человека, основанных на человеческом достоинстве. «Для правозащитника, заплатившего за свою работу годами заключения, эти слова имеют особый вес: то, что он видел и пережил за решеткой, было прежде всего системной попыткой лишить человека его достоинства», — говорится в сообщении.

Значительная часть послания Беляцкого посвящена «войне России против Украины и роли в ней режима Лукашенко». Правозащитник называет белорусский режим «соучастником этой войны и источником нестабильности в Европе». Вместе с тем он подчеркивает: «Белорусский народ против войны, более 200 граждан Беларуси находятся за решеткой именно за критику войны и солидарность с украинцами. Белорусы хотят жить мирно и в согласии с соседями, однако режим Лукашенко несамостоятелен, и сохраняется опасность прямого втягивания Беларуси в войну».

