Под Минском образовался пылевой вихрь 27.05.2026, 16:51

Черная стена ветра снижала видимость почти до нуля.

Под Минском заметили мощный пылевой вихрь. Кадрами необычного природного явления поделились читатели издания Onlíner.

На видео видно, как сильный ветер поднимает с земли пыль и мусор, образуя темную стену.

Такие вихри обычно возникают в сухую и ветреную погоду, когда поток воздуха поднимает с поверхности пыль, песок и мелкий мусор. Водителям в таких условиях советуют снижать скорость и быть особенно внимательными.

Напомним, ранее ураган в Минске повалил деревья и повредил автомобили.

