27 мая 2026, среда, 17:31
Под Минском образовался пылевой вихрь

  • 27.05.2026, 16:51
Иллюстрационное фото

Черная стена ветра снижала видимость почти до нуля.

Под Минском заметили мощный пылевой вихрь. Кадрами необычного природного явления поделились читатели издания Onlíner.

На видео видно, как сильный ветер поднимает с земли пыль и мусор, образуя темную стену.

Такие вихри обычно возникают в сухую и ветреную погоду, когда поток воздуха поднимает с поверхности пыль, песок и мелкий мусор. Водителям в таких условиях советуют снижать скорость и быть особенно внимательными.

Напомним, ранее ураган в Минске повалил деревья и повредил автомобили.

