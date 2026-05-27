Под Минском образовался пылевой вихрь
- 27.05.2026, 16:51
Черная стена ветра снижала видимость почти до нуля.
Под Минском заметили мощный пылевой вихрь. Кадрами необычного природного явления поделились читатели издания Onlíner.
На видео видно, как сильный ветер поднимает с земли пыль и мусор, образуя темную стену.
Такие вихри обычно возникают в сухую и ветреную погоду, когда поток воздуха поднимает с поверхности пыль, песок и мелкий мусор. Водителям в таких условиях советуют снижать скорость и быть особенно внимательными.
Напомним, ранее ураган в Минске повалил деревья и повредил автомобили.