27 мая 2026, среда, 17:39
  • 27.05.2026, 17:30
Поклонники Alfa Romeo наконец-то получат новый хэтчбек в стиле Giulietta
Фото: Alfa Romeo

Итальянская марка порадует своих фанов.

Alfa Romeo готовит новый компактный хэтчбек, который станет идейным наследником моделей 147 и Giulietta. О планах бренда стало известно после презентации стратегии Stellantis Fastlane 2030, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Новая модель появится в C-сегменте и будет построена на глобальной модульной платформе STLA One, запуск которой намечен на 2027 год. Архитектура поддерживает как гибридные, так и полностью электрические силовые установки, включая 800-вольтовые EV-системы.

В Stellantis заявили, что будущий хэтчбек «объединит инновации с фирменной ДНК Alfa Romeo». Таким образом компания намерена вернуть в линейку спортивный компактный автомобиль, которого поклонники марки ждали с момента прекращения производства Giulietta в 2020 году.

Пока технические характеристики и дизайн новинки не раскрываются. Известно лишь, что модель оснастят современными технологиями и авто будет ориентировано на эффективность независимо от типа двигателя.

Одновременно Alfa Romeo также работает над новым кроссовером C-класса, который станет частью масштабного обновления бренда в ближайшие годы.

При этом перспективы появления нового хэтчбека в Северной Америке остаются туманными. В Stellantis не подтвердили планы по выводу модели на рынок США, а эксперты считают, что автомобиль, скорее всего, останется преимущественно европейским проектом.

