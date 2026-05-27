Поклонники Alfa Romeo наконец-то получат новый хэтчбек в стиле Giulietta
- 27.05.2026, 17:30
Итальянская марка порадует своих фанов.
Alfa Romeo готовит новый компактный хэтчбек, который станет идейным наследником моделей 147 и Giulietta. О планах бренда стало известно после презентации стратегии Stellantis Fastlane 2030, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Новая модель появится в C-сегменте и будет построена на глобальной модульной платформе STLA One, запуск которой намечен на 2027 год. Архитектура поддерживает как гибридные, так и полностью электрические силовые установки, включая 800-вольтовые EV-системы.
В Stellantis заявили, что будущий хэтчбек «объединит инновации с фирменной ДНК Alfa Romeo». Таким образом компания намерена вернуть в линейку спортивный компактный автомобиль, которого поклонники марки ждали с момента прекращения производства Giulietta в 2020 году.
Пока технические характеристики и дизайн новинки не раскрываются. Известно лишь, что модель оснастят современными технологиями и авто будет ориентировано на эффективность независимо от типа двигателя.
Одновременно Alfa Romeo также работает над новым кроссовером C-класса, который станет частью масштабного обновления бренда в ближайшие годы.
При этом перспективы появления нового хэтчбека в Северной Америке остаются туманными. В Stellantis не подтвердили планы по выводу модели на рынок США, а эксперты считают, что автомобиль, скорее всего, останется преимущественно европейским проектом.