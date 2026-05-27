27 мая 2026, среда, 19:11
Путин побоялся, что «Патриоты» собьют «Орешник»

  27.05.2026, 17:43
Фото: iStockphoto

Есть сомнения, что «чудо-оружие» справится с американской системой ПВО.

Россия не решилась применить баллистическую ракету «Орешник» против Киева, опасаясь украинской системы ПВО, прикрытой американскими комплексами Patriot. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на украинские источники и данные СБУ (перевод — сайт Charter97.org).

По информации украинской спецслужбы, после недавнего удара по Белой Церкви у России может оставаться лишь три ракеты этого типа. При этом, как отмечают аналитики, Москва избегает запусков по Киеву, где Patriot ранее уже успешно перехватывали российские «Кинжалы» и «Цирконы».

Украинская сторона также утверждает, что «Орешник» используется без полноценной осколочно-фугасной боевой части. Вместо этого ракета якобы несет инертные кинетические блоки, эффективность и точность которых вызывают вопросы даже у российских военных блогеров.

На этом фоне Украина продолжает усиливать удары по российской инфраструктуре и объектам в глубине страны. Речь идет как об атаках на нефтяные и военные объекты, так и о регулярных ударах беспилотниками по Москве и другим регионам России. Значительная часть таких систем, по данным Киева, производится внутри страны, а украинские технологии уже начинают экспортироваться за рубеж.

Издание отмечает, что на линии фронта появляются признаки постепенного изменения динамики боевых действий. Некоторые спорные участки переходят из рук в руки быстрее, чем ранее, что может свидетельствовать о попытках Украины вернуть инициативу.

Одновременно Россия продолжает массированные атаки по гражданской инфраструктуре Украины. Однако, как подчеркивает The Telegraph, подобная стратегия террора редко приводит к слому сопротивления — на это указывает и опыт российской кампании в Сирии.

По оценке аналитиков, давление на Кремль усиливается, а разговоры о возможном «переломе» в войне все чаще звучат уже не в пользу Москвы.

