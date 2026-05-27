«Украинцы прекрасно различают белорусов и лукашистов»2
- 27.05.2026, 17:40
Несмотря на войну и боль.
Белорус, который полгода живет в Киеве, поделился своими впечатлениями об отношении к нашему народу в Украине в Threads.
«Я белорус, живущий в Киеве уже почти 6 месяцев, и мне есть что рассказать, - пишет aleksei96659. - За это время я понял одну важную вещь: большинство украинцев прекрасно различают белорусов и лукашистов. И это вызывает огромное уважение. Несмотря на войну, боль и все, через что проходит Украина, люди здесь умеют видеть в человеке человека. Киев – невероятно красивый город. Живой, сильный, со своей атмосферой и душой. Да и Украина в целом очень красивая страна, с добрыми людьми, сильным характером и настоящим ощущением свободы».
Пост собрал почти сотню комментариев украинцев, большинство из которых благодарили его автора за солидарность и теплые слова. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:
— Спасибо, что выбрали Украину. Мы всегда рады хорошим людям, которые могут отличить черное от белого, уважают наш язык и культуру и не пытаются их присвоить или уничтожить. Добро пожаловать.
— Благодарю вас за теплые слова
— Спасибо за уважение к Киеву и Украине.
— И мы вас любим.
— Даже слезы навернулись.
Также на пост отозвались другие белорусы, которые живут в Украине:
— Я белорус, который 13 лет живет в Киеве. Согласен с автором.
— За эти месяцы я встретил много поддержки, понимания и человеческого отношения. И за это хочу сказать спасибо.