27 мая 2026, среда, 19:11
Как Европе эффективно усилить оборону

  27.05.2026, 18:09
Фото: Getty Images

Америка должна софинансировать перевооружение континента.

Европа все активнее готовится к самостоятельной обороне на фоне постепенного отхода США от европейских дел. Однако эксперты предупреждают: даже масштабное перевооружение не позволит ЕС в ближайшие годы заменить ключевые военные возможности Вашингтона, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

США десятилетиями создавали уникальную инфраструктуру современной обороны — системы разведки, спутникового наблюдения, киберзащиты, логистики, противоракетной обороны и координации войск НАТО. Именно эти инструменты стали основой западной военной мощи и сыграли важную роль в поддержке Украины.

Европа сможет нарастить собственные армии и вооружения в течение десяти лет, но воспроизвести американскую систему управления быстро не удастся. Главные препятствия — нехватка времени, денег и политического единства внутри ЕС.

В связи с этим предлагается новая модель трансатлантических отношений — европейские страны должны начать совместно финансировать американскую военную инфраструктуру в обмен на гарантированный доступ к критически важным технологиям и системам поддержки.

По мнению аналитиков, такая схема позволит Европе избежать резкого ослабления НАТО и даст США дополнительные ресурсы для противостояния Китаю. При этом континент сможет сосредоточиться на наращивании обычных вооружений и сдерживании России.

Эксперты подчеркивают, что вопрос уже не в том, должна ли Европа взять на себя основную ответственность за собственную безопасность, а в том, как сделать этот переход без потери военной эффективности альянса.

