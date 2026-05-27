Упавший из-за ветра дуб заблокировал движение на трассе Бобруйск – Могилев 27.05.2026, 18:52

Фото: Belta

Фотофакт.

Упавший из-за ветра дуб заблокировал движение на трассе Бобруйск – Могилев. Об этом сообщает БелТА.

Пробка из нескольких десятков автомобилей образовалась в направлении из Бобруйска в сторону Кировска вблизи поворота на агрогородок Мышковичи. Причина – поваленный из сильного ветра (по указанной причине на 27 мая синоптики объявили оранжевый уровень опасности) на автодорогу дуб.

Ликвидируют последствия сотрудники дорожной службы, а также экипаж ГАИ. Известно, что один из автомобилей получил механические повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

