Упавший из-за ветра дуб заблокировал движение на трассе Бобруйск – Могилев
- 27.05.2026, 18:52
Фотофакт.
Упавший из-за ветра дуб заблокировал движение на трассе Бобруйск – Могилев. Об этом сообщает БелТА.
Пробка из нескольких десятков автомобилей образовалась в направлении из Бобруйска в сторону Кировска вблизи поворота на агрогородок Мышковичи. Причина – поваленный из сильного ветра (по указанной причине на 27 мая синоптики объявили оранжевый уровень опасности) на автодорогу дуб.
Ликвидируют последствия сотрудники дорожной службы, а также экипаж ГАИ. Известно, что один из автомобилей получил механические повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.