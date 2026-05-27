Буйвол Дональд Трамп стал звездой сети 1 27.05.2026, 19:48

Фото: EPA

Его принесут в жертву.

В Бангладеш буйвола-альбиноса, которого продали для жертвоприношения в один из крупнейших исламских праздников Курбан-байрам, назвали в честь президента США Дональда Трампа. Об этом 26 мая написало агентство ANI News.

В публикации отмечается, что буйвол весит почти 600 кг. Его приобрели для проведения обряда, «чтобы угодить Аллаху», по стандартной ценовой схеме на скот, рассчитанной на основе живого веса. Полная стоимость животного составила 300 тыс. бангладешских так (примерно $2800–3000), говорится в статье. По словам покупателей, они не ожидали, что буйвол завирусится в сети и что увидеть его воочию захотят так много людей.

Журналисты объяснили, что животное стало популярным после того, как пользователи сети указали на сходство животного с действующим главой Белого дома. Затем внимание на него обратили мировые СМИ. Издание The Business Standard проанализировало ажиотаж в интернете и отметило, что о буйволе по прозвищу Трамп написали Reuters, The Telegraph, The Sunday Guardian, NDTV, Hindustan Times и другие. СМИ отмечали необычную внешность животного, в частности золотистую шерсть на его голове. Краткий сюжет о животном также опубликовал YouTube-канал South China Morning Post.

ANI News писало, что по состоянию на 26 мая буйвола уже доставили покупателю, который планировал принести его в жертву в первый день Курбан-байрама, то есть вечером 26 мая. Праздник продлится до 29 мая включительно.

По состоянию на вечер 27 мая в открытых источниках информации о проведении обряда нет.

