закрыть
27 мая 2026, среда, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минфин РФ анонсировал сокращение расходов бюджета

  • 27.05.2026, 19:59
Минфин РФ анонсировал сокращение расходов бюджета
Иллюстрационное фото

Из-за проблем в российской экономике.

Российский Минфин ведет работу по правке бюджета текущего года в связи с «изменением макроусловий», сообщил в интервью «Коммерсанту» глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям, кроме «абсолютно приоритетных» — обороны и социальных обязательств.

«Расходы федерального бюджета в последние годы росли опережающими темпами. С 2019 года они выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП — с 16,6% до 20,0% в 2025 году, рост в деньгах более чем в 2,3 раза», — привел статистику Силуанов.

«На все это требуются немалые ресурсы. <…> Были задействованы накопленные в предшествующие периоды резервы. Это и ФНБ, и текущие рентные доходы. <…> Тем не менее резервы не бесконечны», — подчеркнул министр. Он добавил, что в расходах бюджета сейчас «требуется определенная сдержанность».

В этом году Минфин может быть вынужден «оптимизировать» бюджетные траты на 300-700 млрд рублей, оценивает экономист Дмитрий Полевой. Причина - в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год (с 1,2% до 0,4%), что означает соответствующее сокращение налогооблагаемой базы. В 2027 году из-за более низких темпов роста ВВП недобор доходов к бюджетному плану может составить уже 1,3-1,8 трлн рублей. А это означает необходимость сократить расходы, либо найти такой же объем дополнительных доходов, подчеркивает Полевой.

По итогам января-апреля федеральная казна уже получила 5,8 трлн рублей дефицита — вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, и в 1,6 раза больше плана на весь год. Расходы (17,6 трлн рублей) оказались выше доходов (11,7 трлн) в 1,5 раза. Иными словами, каждый третий потраченный правительством рубль не был обеспечен налоговой выручкой.

Текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния (3,63 трлн руб.), пишет экономист Кирилл Родионов. «На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга нет иной серьезной возможности сбалансировать бюджет, кроме как за счет заметного сокращения „непроцентных“ расходов. Это то, на что правительству, скорее всего, придется пойти уже в нынешнем году», — считает он.

Но чтобы просто выполнить план по дефициту бюджета на конец текущего года, Минфину нужно теперь каждый месяц держать казну в профиците на 200 млрд рублей, пишут аналитикианалитики Газпромбанка. Едва ли это реально: на конец года «дыра» в бюджете составит 5-5,5 трлн рублей и снова не уложится в план, полагают они.

При неизменной геополитической обстановке срезать расходы может быть крайне сложно, если вообще возможно, считает Полевой. По его мнению, чиновникам, возможно, придется искать новые доходы — за счет повышения налогов.

«Любые дополнительные меры ‌мобилизации доходов, в том числе через windfall tax или другие налоги, лишь усилят риски для экономики… Прибыли компаний в 2026 продолжают падать, запаса прочности у многих частных компаний уже нет, малый бизнес „держится“ из последних сил, поэтому любые дополнительные сборы лишь усугубят положение», — предупреждает эксперт.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина