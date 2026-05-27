Минфин РФ анонсировал сокращение расходов бюджета 27.05.2026, 19:59

Иллюстрационное фото

Из-за проблем в российской экономике.

Российский Минфин ведет работу по правке бюджета текущего года в связи с «изменением макроусловий», сообщил в интервью «Коммерсанту» глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям, кроме «абсолютно приоритетных» — обороны и социальных обязательств.

«Расходы федерального бюджета в последние годы росли опережающими темпами. С 2019 года они выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП — с 16,6% до 20,0% в 2025 году, рост в деньгах более чем в 2,3 раза», — привел статистику Силуанов.

«На все это требуются немалые ресурсы. <…> Были задействованы накопленные в предшествующие периоды резервы. Это и ФНБ, и текущие рентные доходы. <…> Тем не менее резервы не бесконечны», — подчеркнул министр. Он добавил, что в расходах бюджета сейчас «требуется определенная сдержанность».

В этом году Минфин может быть вынужден «оптимизировать» бюджетные траты на 300-700 млрд рублей, оценивает экономист Дмитрий Полевой. Причина - в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год (с 1,2% до 0,4%), что означает соответствующее сокращение налогооблагаемой базы. В 2027 году из-за более низких темпов роста ВВП недобор доходов к бюджетному плану может составить уже 1,3-1,8 трлн рублей. А это означает необходимость сократить расходы, либо найти такой же объем дополнительных доходов, подчеркивает Полевой.

По итогам января-апреля федеральная казна уже получила 5,8 трлн рублей дефицита — вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, и в 1,6 раза больше плана на весь год. Расходы (17,6 трлн рублей) оказались выше доходов (11,7 трлн) в 1,5 раза. Иными словами, каждый третий потраченный правительством рубль не был обеспечен налоговой выручкой.

Текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния (3,63 трлн руб.), пишет экономист Кирилл Родионов. «На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга нет иной серьезной возможности сбалансировать бюджет, кроме как за счет заметного сокращения „непроцентных“ расходов. Это то, на что правительству, скорее всего, придется пойти уже в нынешнем году», — считает он.

Но чтобы просто выполнить план по дефициту бюджета на конец текущего года, Минфину нужно теперь каждый месяц держать казну в профиците на 200 млрд рублей, пишут аналитикианалитики Газпромбанка. Едва ли это реально: на конец года «дыра» в бюджете составит 5-5,5 трлн рублей и снова не уложится в план, полагают они.

При неизменной геополитической обстановке срезать расходы может быть крайне сложно, если вообще возможно, считает Полевой. По его мнению, чиновникам, возможно, придется искать новые доходы — за счет повышения налогов.

«Любые дополнительные меры ‌мобилизации доходов, в том числе через windfall tax или другие налоги, лишь усилят риски для экономики… Прибыли компаний в 2026 продолжают падать, запаса прочности у многих частных компаний уже нет, малый бизнес „держится“ из последних сил, поэтому любые дополнительные сборы лишь усугубят положение», — предупреждает эксперт.

