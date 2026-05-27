Россия активно вербует граждан Узбекистана на войну против Украины 2 27.05.2026, 19:35

1,262

Фото: flagi.prom.ua

Узбекистан лидирует по количеству граждан воюющих на стороне РФ в Украине.

Украинский проект «Хочу жить» обновил списки жителей Центральной Азии, которые подписали контракты с Минобороны России и отправились на фронт. К маю 2026 года активисты смогли поименно установить 12 919 человек из Центральной Азии.

Больше всего верифицированных граждан приходится на Узбекистан. Проект собрал личные данные 4 955 узбеков. Если сравнивать с апрелем этого года, то цифра выросла более чем на 100 человек, передает upl.uz.

По остальным государствам региона ситуация выглядит так:

- Таджикистан - 3 489;

- Казахстан - 2 420;

- Кыргызстан - 1 474;

- Туркменистан - 581.

Наемничество запрещено в Узбекистане и строго карается по закону.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com