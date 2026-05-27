Россия активно вербует граждан Узбекистана на войну против Украины
- 27.05.2026, 19:35
Узбекистан лидирует по количеству граждан воюющих на стороне РФ в Украине.
Украинский проект «Хочу жить» обновил списки жителей Центральной Азии, которые подписали контракты с Минобороны России и отправились на фронт. К маю 2026 года активисты смогли поименно установить 12 919 человек из Центральной Азии.
Больше всего верифицированных граждан приходится на Узбекистан. Проект собрал личные данные 4 955 узбеков. Если сравнивать с апрелем этого года, то цифра выросла более чем на 100 человек, передает upl.uz.
По остальным государствам региона ситуация выглядит так:
- Таджикистан - 3 489;
- Казахстан - 2 420;
- Кыргызстан - 1 474;
- Туркменистан - 581.
Наемничество запрещено в Узбекистане и строго карается по закону.