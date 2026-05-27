Стало известно, сколько стоит сборная Беларуси по футболу 27.05.2026, 19:10

Беларусь занимает 103‑е место в списке самых дорогих сборных по версии популярного статистического портала Transfermarkt, пишет Times.by.

Стоимость белорусской команды составляет 15,68 миллиона евро. Самым дорогим игроком является голкипер софийского ЦСКА Федор Лапоухов — 2 миллиона евро. На втором месте идет полузащитник «МЛ Витебск» Валерий Громыко (1,5 миллиона евро). На третьей строчке расположился защитник самарских «Крыльев Советов» Кирилл Печенин (1,2 миллиона евро). На четвертом — одноклубник Лапоухова Макс Эбонг (1 миллион евро).

Интересно, что сборная Сирии, с которой белорусы сыграют в Минске 5 июня, занимает в этом рейтинге 130‑е место (6,7 миллиона евро). А команда Буркина-Фасо — с ней поединок на Национальном стадионе 9 июня — почти в семь раз дороже белорусской (103,5 миллионов евро, 49‑е место).

На первом месте сборная Франции с впечатляющими 1,47 миллиарда евро. Следом идут англичане (1,32 миллиарда евро) и испанцы (1,27 миллиарда евро). Еще одна команда-миллиардер — Германия (1,01 миллиарда евро, 4‑я позиция).

