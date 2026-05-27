Пашинян ответил на угрозы России о поставках газа
- 27.05.2026, 19:14
Премьер Армении не опасается роста цен.
Армения не опасается роста цен на энергоресурсы из-за ухудшения отношений с Россией, поскольку намерена разбогатеть. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его слова приводит издание Minval Politika в своем Telegram-канале.
«На угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим», — сказал Пашинян.
27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство иностранных дел Армении получило от РФ уведомление о возможности денонсации соглашения по поставкам нефтепродуктов в случае вступления Еревана в Евросоюз.