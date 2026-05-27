ВСУ уничтожили танк, артиллерию и пехоту оккупантов на Харьковщине

Видео.

Операторы Сил беспилотных систем и бойцы 20-й бригады К-2 продолжают уничтожать живую силу и технику российских оккупантов в Харьковской области.

Российские войска не прекращают штурмы позиций Сил обороны небольшими пехотными группами, активно используя БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на это, украинские операторы дронов своевременно обнаруживают противника и наносят точные удары по его силам и логистике.

На обнародованных кадрах зафиксировано поражение артиллерии, танка, логистической техники и живой силы врага.

Всего украинские защитники уничтожили:

15 оккупантов;

1 танк;

1 артиллерийское орудие;

1 автомобиль;

2 квадроцикла.

