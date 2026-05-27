ВСУ уничтожили танк, артиллерию и пехоту оккупантов на Харьковщине
- 27.05.2026, 19:07
Видео.
Операторы Сил беспилотных систем и бойцы 20-й бригады К-2 продолжают уничтожать живую силу и технику российских оккупантов в Харьковской области.
Российские войска не прекращают штурмы позиций Сил обороны небольшими пехотными группами, активно используя БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.
Несмотря на это, украинские операторы дронов своевременно обнаруживают противника и наносят точные удары по его силам и логистике.
На обнародованных кадрах зафиксировано поражение артиллерии, танка, логистической техники и живой силы врага.
Всего украинские защитники уничтожили:
15 оккупантов;
1 танк;
1 артиллерийское орудие;
1 автомобиль;
2 квадроцикла.