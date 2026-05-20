Света 0,03 % 11 Наталья Радина

20.05.2026, 8:50

Павел Латушко и Светлана Тихановская

Белорусы вынесли приговор политическим шутам и самозванцам.

Два года назад я написала, что офис Светланы Тихановской достиг дна своими «выборами» в так называемый координационный совет. Но сегодняшняя элекция показала, что эти персонажи стали полными маргиналами.

Если в прошлый раз в авантюре приняли участие и проголосовали 6700 человек из почти 7 миллионов белорусских избирателей, то в этот раз — 2100, то есть 0,03 процента. Не помогло ничего: ни истеричные призывы Тихановской, Латушко и их подчиненных, ни информационное обслуживание со стороны сервильных медиа, ни большие деньги на рекламу, в том числе, у российских блогеров.

Итог вполне закономерный, учитывая, что офис Тихановской и его подшефные НПО давно потеряли доверие белорусов из-за многочисленных скандалов, подозрений в коррупции, халатности при работе с данными, из-за чего многие из них оказались в руках белорусских спецслужб, а также инфильтрованности агентурой. Чего стоил один кейс спикерши прошлого «координационного совета» Анжелики Мельниковой, которая оказалась сотрудницей КГБ и сбежала в Минск с грантовыми деньгами.

Белорусы вынесли приговор политическим самозванцам и шутам и проголосовали ногами. Все закономерно. Поражает только одно: бесстыдство и наглость людей, которые называют себя лидерами белорусской оппозиции. Раздувшийся от важности бывший чиновник Павел Латушко гордо объявил себя победителем «выборов»: за него проголосовали 42 процента от 0,03 процентов принявших участие в этом фарсе. Я не поленилась посчитать: за Латушко и его соратников проголосовали целых 0,0126% белорусов!

Вообще, в этот раз было заметно, насколько сложно офису Тихановской было найти участников псевдовыборов. Порядочные и здравомыслящие люди отказались принимать участие в этой клоунаде. По большей части пошли на это уповающие на западные гранты и не желающие идти работать бездельники и, допускаю, небольшая часть наивных людей. Хотя, казалось, к 2026 году уже до всех дошло, что ничего этот совет не координирует и ни на что не влияет.

Тяжело наблюдать, как транжирятся западные деньги, которые могли бы пойти не на комфортную жизнь Тихановской и Латушко, их бессмысленные и бесполезные «кабинеты» и «советы», а на помощь многочисленным беженцам, политзаключенным, независимые медиа. Столько людей, выброшенных или вынужденных бежать из Беларуси, сегодня нуждаются в реальной помощи.

Как не стыдно столько лет на фоне страданий простых людей изображать из себя «президентов», «министров», «депутатов»? Ощущение полной кальки с Лукашенко и его хунты. Различия, если и были, то к сегодняшнему дню стерлись.

И в завершение про иронию цифр. В 2020 году за Лукашенко из-за мизерной поддержки в предвыборных опросах закрепилась кличка «Саша 3 процента». Спустя 6 лет его случайный визави Тихановская из-за собственной глупости и трусости и с помощью бездарного окружения докатилась до поддержки в 0,03 процента. С чем и поздравляю.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

