закрыть
20 мая 2026, среда, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Страшно»: Симоньян пожаловалась на атаки украинских дронов

7
  • 20.05.2026, 9:25
  • 1,684
«Страшно»: Симоньян пожаловалась на атаки украинских дронов
Маргарита Симоньян

Пропагандистка уже месяц ночует в коридоре и гардеробной.

Главный редактор российского телеканала RT, одна из самых известных кремлевских пропагандистов Маргарита Симоньян заявила, что из-за регулярных атак украинских беспилотников ее дети вынуждены долгое время спать в коридоре.

Соответствующее заявление она сделала в эфире российского телеканала, фрагмент которого появился в сети. По словам Симоньян, из-за постоянных полетов дронов в России изменились настроения среди населения.

«Летают беспилотники. Неприятно, страшно», – сказала пропагандистка.

Она также рассказала, что ее дети уже около месяца ночуют в коридоре и гардеробной из-за опасений атак.

Симоньян рассказала, что ее шестилетняя дочь уже знает о войне и носит георгиевскую ленту. По словам пропагандистки, к 9 мая ребенок даже прикрепил ленту к своей игрушке.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко