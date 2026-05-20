«Страшно»: Симоньян пожаловалась на атаки украинских дронов

«Страшно»: Симоньян пожаловалась на атаки украинских дронов7
- 20.05.2026, 9:25
Пропагандистка уже месяц ночует в коридоре и гардеробной.
Главный редактор российского телеканала RT, одна из самых известных кремлевских пропагандистов Маргарита Симоньян заявила, что из-за регулярных атак украинских беспилотников ее дети вынуждены долгое время спать в коридоре.
Соответствующее заявление она сделала в эфире российского телеканала, фрагмент которого появился в сети. По словам Симоньян, из-за постоянных полетов дронов в России изменились настроения среди населения.
«Летают беспилотники. Неприятно, страшно», – сказала пропагандистка.
Она также рассказала, что ее дети уже около месяца ночуют в коридоре и гардеробной из-за опасений атак.
Симоньян рассказала, что ее шестилетняя дочь уже знает о войне и носит георгиевскую ленту. По словам пропагандистки, к 9 мая ребенок даже прикрепил ленту к своей игрушке.