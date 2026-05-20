Стали известны первые детали встречи Путина и Си Цзиньпина
- 20.05.2026, 9:50
Лесть, «три осени» и разговоры о войне.
В среду, 20 мая, в Пекине началась встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Обсуждают партнерство и войну в Иране.
Об этом сообщает CNN.
Путин сразу же попытался заискивать перед лидером Китая, использовав местное выражение: «Не виделись день, а будто прошло три осени».
В свою очередь Си Цзиньпин сделал заявление относительно войны в Иране. Он подчеркнул, что необходимо ее «быстрое завершение" для уменьшения перебоев в поставках энергоносителей.
Китайский лидер также заявил, что «международная ситуация нестабильна и турбулентна».
«Международная ситуация характеризуется переплетенными турбулентностями и трансформациями, в то время как односторонние гегемонные течения бушуют», - сказал он, используя типичный для Пекина язык, чтобы раскритиковать то, что Пекин считает превышением полномочий во внешней политике США.
Си Цзиньпин отметил, что с учетом этого, Китай и Россия должны усилить свою «всеобъемлющую стратегическую координацию».
В Кремле сообщили, что в Пекине уже состоялись переговоры российской и китайской делегаций в узком составе, сейчас продолжается встреча в расширенном составе.
Путин осуществляет свой 25-й официальный визит в Китай за четверть века своего правления в России. За это время Москва и Пекин значительно усилили координацию в сфере торговли, дипломатии и безопасности.
Ожидается, что сегодняшние переговоры между Путиным и Си Цзиньпином будут сосредоточены на дальнейшем расширении их партнерства «без ограничений», а также предоставит обоим возможность обсудить визит Трампа и войны в Украине и Иране.