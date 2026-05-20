закрыть
20 мая 2026, среда, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вэнс жестко ответил на идею передать России иранский уран

5
  • 20.05.2026, 10:26
  • 2,120
Вэнс жестко ответил на идею передать России иранский уран
Джей Ди Вэнс

На это не согласится не только Вашингтон.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс резко отверг идею о передаче иранского обогащенного урана России в рамках мирного урегулирования с Тегераном. На брифинге в Белом доме он заявил, что это не является планом США, сообщает Clash Report.

«В настоящее время мы не планируем, чтобы Россия завладела обогащенным иранским ураном. Никогда не планировали. Я не знаю, откуда берутся сообщения об этом», - сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что, на это не согласится не только Вашингтон, но и Иран, и отметил, что Тегеран не поднимал эту тему.

«Это не то, чем иранцы были бы особенно увлечены, и я знаю, что президент тоже не слишком увлечен этим», – сказал он.

Вэнс также отметил, что позиция Ирана в переговорах не всегда была понятной.

«Иногда трудно понять, чего именно иранцы хотят добиться в ходе переговоров… Я думаю, иранцы хотят заключить сделку... но я не могу с уверенностью сказать, что мы достигнем соглашения, пока мы фактически его не подпишем», - сказал он.

Он также отказался говорить о каких-либо предварительных обязательствах, обсуждаемых «по какой-либо конкретной теме».

«Иранцы сами не совсем четко понимают, в каком направлении хотят двигаться, они также просто раздробленная страна. Есть руководство страны, есть верховный лидер, и много чиновников ниже Верховного лидера, которые имеют определенное влияние на переговоры», – добавил Вэнс.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран