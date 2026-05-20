Вэнс жестко ответил на идею передать России иранский уран 5 20.05.2026, 10:26

Джей Ди Вэнс

На это не согласится не только Вашингтон.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс резко отверг идею о передаче иранского обогащенного урана России в рамках мирного урегулирования с Тегераном. На брифинге в Белом доме он заявил, что это не является планом США, сообщает Clash Report.

«В настоящее время мы не планируем, чтобы Россия завладела обогащенным иранским ураном. Никогда не планировали. Я не знаю, откуда берутся сообщения об этом», - сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что, на это не согласится не только Вашингтон, но и Иран, и отметил, что Тегеран не поднимал эту тему.

«Это не то, чем иранцы были бы особенно увлечены, и я знаю, что президент тоже не слишком увлечен этим», – сказал он.

Вэнс также отметил, что позиция Ирана в переговорах не всегда была понятной.

«Иногда трудно понять, чего именно иранцы хотят добиться в ходе переговоров… Я думаю, иранцы хотят заключить сделку... но я не могу с уверенностью сказать, что мы достигнем соглашения, пока мы фактически его не подпишем», - сказал он.

Он также отказался говорить о каких-либо предварительных обязательствах, обсуждаемых «по какой-либо конкретной теме».

«Иранцы сами не совсем четко понимают, в каком направлении хотят двигаться, они также просто раздробленная страна. Есть руководство страны, есть верховный лидер, и много чиновников ниже Верховного лидера, которые имеют определенное влияние на переговоры», – добавил Вэнс.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com