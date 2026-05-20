закрыть
20 мая 2026, среда, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Литве объявили воздушную тревогу из-за дрона в Беларуси

  • 20.05.2026, 10:40
  • 1,602
В Литве объявили воздушную тревогу из-за дрона в Беларуси
иллюстративное фото

В небо подняты самолеты НАТО.

В Игналинском, Утенском, Швенчёнском и Зарасайском районах, а также в Вильнюсском уезде и столице Литвы объявлена воздушная тревога из-за предполагаемого беспилотника, замеченного на территории Беларуси недалеко от литовской границы.

Как сообщили в армии Литвы, причиной тревоги стала радиолокационная отметка, зафиксированная вблизи границы и имеющая признаки, характерные для беспилотного летательного аппарата. В ответ с литовской стороны были подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.

Жители указанных районов получили экстренные уведомления о возможной воздушной угрозе. Им рекомендовано заранее определить безопасное место и быть готовыми укрыться при необходимости.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран