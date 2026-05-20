В Литве объявили воздушную тревогу из-за дрона в Беларуси
- 20.05.2026, 10:40
В небо подняты самолеты НАТО.
В Игналинском, Утенском, Швенчёнском и Зарасайском районах, а также в Вильнюсском уезде и столице Литвы объявлена воздушная тревога из-за предполагаемого беспилотника, замеченного на территории Беларуси недалеко от литовской границы.
Как сообщили в армии Литвы, причиной тревоги стала радиолокационная отметка, зафиксированная вблизи границы и имеющая признаки, характерные для беспилотного летательного аппарата. В ответ с литовской стороны были подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
Жители указанных районов получили экстренные уведомления о возможной воздушной угрозе. Им рекомендовано заранее определить безопасное место и быть готовыми укрыться при необходимости.