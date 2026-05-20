Воздушная тревога в Литве: жители Вильнюса спускались в укрытия

Воздушная тревога в Литве: жители Вильнюса спускались в укрытия4
- 20.05.2026, 11:00
(Обновлено) В небо поднимали самолеты НАТО.
Литовская армия утром в среду сообщила, что недалеко от границы Литвы с Беларусью, предположительно, был замечен дрон, в связи с чем была активирована миссия воздушной полиции НАТО. Также сообщалось, что над Вильнюсским аэропортом временно закрыто воздушное пространство. Позже армия объявила сигнал «Красный» в Вильнюсском уезде — жителям рекомендуется пройти в укрытия, сообщает LRT. Отбой воздушной тревоги был объявлен в 10:47 по Минску.
«Сообщаем, что причиной рассылки предупреждений населению стала зафиксированная радиолокационная отметка с признаками, характерными для беспилотных летательных аппаратов. Активность наблюдается вблизи границы Литвы. Активирована миссия воздушной полиции НАТО», — говорится в сообщении Литовской армии.
Ранее сообщалось, что предупреждения получили жители Игналинского, Утенского, Швянчёнского и Зарасайского районов. Там был объявлен жёлтый уровень воздушной опасности. Позже было опубликовано обновление — предупреждение о воздушной атаке было также направлено жителям Вильнюсского уезда. В регионе был объявлен сигнал «Красный», жителей предупредили о необходимости пройти в укрытия.
Национальный центр управления кризисами подчеркивал, что школы и детские сады обязаны перевести детей в укрытия.
Указывается, что после фиксации радиолокационной отметки на территории Беларуси была активирована миссия воздушной полиции НАТО.
Из-за объявленной воздушной тревоги в связи с угрозой дрона в укрытия были переведены руководители страны. В столице Литвы останавливался общественный транспорт.