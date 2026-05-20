20 мая 2026, среда, 12:08
Соболенко: Уважаю украинских теннисисток, которые отказываются жать руку

4
  20.05.2026, 11:14
  • 2,656
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Первая ракетка мира высказалась о войне.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своим мнением относительно отказа от рукопожатий после матчей со стороны украинских спортсменов:

«Я уважаю отказ от рукопожатий. Понимаю, что это не личное. Они таким образом посылают сигнал. Но было очень тяжело из-за количества ненависти, которое я получала от людей в туре. Один тренер вообще набросился на меня, будто это я бросаю бомбы.

Очевидно же, что я хочу мира для всех. Я не хочу, чтобы это происходило. Люди должны сесть за стол переговоров и разобраться со всем этим. Но я также считаю, что спорт — место, где люди должны объединяться, а не воевать друг с другом, словно у нас собственная война. Украинцы и белорусы столько лет были как братья и сёстры. Мы одинаковые. Мы тесно связаны друг с другом. А теперь между нами огромная стена, и я не знаю, исчезнет ли она когда-нибудь», — приводит слова Соболенко Vogue.

Напомним, во время турнира «Ролан Гаррос», который проводился в 2023 году, Соболенко задали вопрос о войне и поддерживает ли она Лукашенко.

«Ну, это сложный вопрос. Я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Лукашенко прямо сейчас», — сказала Соболенко.

