«Дела Путина в Украине крайне плохи» 1 20.05.2026, 11:21

Назревает стратегический перелом.

Российское наступление фактически остановилось, едва начавшись. Враг продолжает стабильно терять больше солдат, чем он успевает набирать. Едва ли не ежедневно в России горят НПЗ, лишая Кремль денег для продолжения войны. Все это свидетельствует, что дела Путина в Украине – крайне плохи. Однако это не означает, что он остановится.

Украине удалось получить тактическое и технологическое преимущество над агрессором. Это лето покажет, сможет ли она превратить это хрупкое доминирование в стратегический перелом. Такое мнение высказали военные аналитики в комментарии The Washington Post.

Как Украина перехватывает инициативу в войне?

В 2026 году продвижение России на фронте является самым медленным за последние два года. При этом потери оккупантов растут. Ежемесячно погибают или получают ранения 35 тысяч вражеских солдат.

В 2025 году Россия часто использовала инфильтрацию малыми группами пехоты. Впрочем, по словам военного аналитика Роба Ли, сейчас эффективность этой тактики уменьшается. Украинские подразделения научились эффективнее ей противодействовать. Они обнаруживают небольшие группы противника с помощью дронов и штурмовых команд.

Также украинские подразделения развивают контрнаступательные методы, объединяя дроны и пехоту.

В то же время нехватка человеческих ресурсов не позволяет Украине достигать больших прорывов – успехи пока остаются локальными.

В то же время сейчас отдельные участки 965-километровой линии фронта являются спорными, и контроль над ними постоянно меняется. Это отличается от того, что было в 2025 году, когда Украина преимущественно находилась в обороне.

Украина усилила среднедальные удары

Самым большим изменением этой весной стало усиление украинских среднедальних ударных дронов 32 – 322 километров в тыл. Они поражают российские беспилотные подразделения, логистику, командные пункты, ПВО и склады, усложняя обеспечение фронта.

Спутниковая связь Starlink, иногда вместе с искусственным интеллектом, дает украинским дронам преимущество. Также растет количество опытных операторов.

Россия истощается

Дефицит пехоты остается проблемой для Украины, но Россия также сталкивается с нехваткой людей. С конца 2025 года количество убитых и тяжелораненых россиян превышает набор новых военных, то есть армия агресора больше не увеличивается.

В России растет недовольство войной, которая уже не кажется далекой. нефтеперерабатывающие заводы горят, а власть усиливает контроль над интернетом из-за страха протестов. 17 мая состоялась самая массированная атака на Московский регион. Всего той ночью над территорией страны-агрессора перехватили более 600 дронов.

Украина наносит удары вглубь России

Украинские дальнобойные дроны и ракеты атакуют нефтяную инфраструктуру и военные объекты внутри России. Повреждения НПЗ частично компенсируют рост доходов от экспорта нефти, хотя и не полностью их перекрывают.

Готов ли Путин остановиться сейчас?

Аналитики предупреждают, что говорить о переломе в крупнейшей войне в Европе со времен Второй мировой еще рано.

Война России идет неудачно, но недостаточно плохо, чтобы заставить Владимира Путина изменить курс. Он до сих пор не демонстрирует намерений отказаться от цели покорить Украину.

«Украина безусловно в более сильной позиции, чем многие ожидали. В то же время война – это постоянные циклы адаптации, и главный вопрос, сможет ли Россия найти ответ на украинские улучшения. Сейчас мы можем уверенно смотреть только на несколько недель вперед», – отметил военный аналитик Франц-Штефан Гади.

По мнению экспертов, Кремлю было бы выгодно договориться об остановке боевых действий в этом году, пока США еще заинтересованы в переговорах.

«Проблема в том, что Россией руководит упрямый человек, который до сих пор верит, что Украина упадет. Именно поэтому война, вероятно, будет продолжаться», – считает российский политический аналитик Александр Габуев.

