20 мая 2026, среда, 12:09
«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии

  • 20.05.2026, 11:52
Фото: Getty Images

Футболисты лондонского клуба ждали этого 22 года.

Лондонский «Арсенал» досрочно стал чемпионом английской «Премьер-лиги» сезона-2025/26 после того, как «Манчестер Сити» в матче 37-го тура сыграл вничью с «Борнмутом» со счётом 1:1 и окончательно лишился математических шансов догнать лидера.

Этот результат позволил болельщикам «Арсенала начать чемпионские празднования в Северном Лондоне. Для клуба это 14-й титул чемпиона Англии на высшем уровне. В последний раз «канониры» выигрывали первенство в сезоне-2003/04 — 22 года назад.

Для главного тренера Микеля Артеты этот трофей стал четвёртым во главе команды. Ранее он уже приводил Арсенал к победе в Кубке Англии в 2020 году, а также дважды выигрывал Суперкубок Англии — в 2020 и 2023 годах.

