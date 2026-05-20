Два ключевых снабжающих Москву НПЗ остановились после атак БПЛА 20.05.2026, 12:01

На одном из них серьезно повреждена инфраструктура.

Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода, снабжающих Москву и московский регион, приостановили работу после серии налетов беспилотников в конце прошлой недели, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники (перевод — The Moscow Times).

По их данным, с 15 мая прекратил переработку нефти Рязанский НПЗ «Роснефти», а с 17 мая — Московский НПЗ «Газпром нефти».

На заводе в Рязани, который перерабатывает около 13 млн тонн нефти в год, обеспечивая 5% нефтепереработки в России была повреждена инфраструктура, рассказали собеседники Reuters. По словам одного из них, предприятие будет стоять «предварительно до конца июня».

С прошлой недели Рязанский НПЗ прекратил продажи топлива на бирже, а работающие с ним трейдеры, по словам источников Reuters, ищут объемы на нефтебазах в соседних областях.

Расположенный в Капотне Московский НПЗ мощностью около 14 млн тонн в год полностью остановил переработку 17 мая — после масштабного налета БПЛА на столицу, в результате которого три человека погибли, а 12 получили ранения.

По словам источников Reuters, оборудование НПЗ не пострадало, однако завод остановил переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий. Для возобновления работы потребуется несколько дней, сказали собеседники агентства.

В сумме Рязанский и Московский НПЗ производят в год более 5 млн тонн автобензина и более 6 млн тонн дизельного топлива. Они стали восьмым и девятым российскими нефтезаводами, остановившим выпуск с начала весны. Ранее в мае прекращали переработку нефти «Пермнефтеоргсинтез» «Лукойла» и «Киришинефтеоргсинтез» «Сургутнефтегаза. В апреле из-за БПЛА встали Сызранский, Новокуйбышевский, Туапсинский и Саратовский НПЗ, а также «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла».

По подсчетам Reuters, в январе–мае на простое из-за БПЛА ежесуточно находилось 11% мощностей первичной переработки в России — втрое больше, чем за тот же период ранее. Объемы переработки нефти на российских НПЗ опустились до минимума с 2009 года — 4,69 млн баррелей в сутки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com