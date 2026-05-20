Подземный пожар под Кремлем 5 Юрий Федоренко

20.05.2026, 12:27

7,732

Юрий Федоренко

Ситуация может быть еще более драматичной для российской власти.

Можно ли доверять российской социологии? С одной стороны, очевидно, что — нет. С другой — должны признать: других индикаторов общественного мнения «на болотах», кроме данных тамошних исследовательских центров, просто не существует. Понятно, что их данные не отражают реальной картины: в условиях репрессий и цензуры лояльность к власти вынуждены демонстрировать как те, кто опрашивает, так и те, кого опрашивают. Но даже в таких условиях всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выдал шокирующую для диктатора математику.

Опрос по поддержке «внутренней, внешней и экономической политики», проведенный в апреле этого года, показал фронтальный — по всем пунктам — всплеск общественного недовольства. Впервые с начала полномасштабной войны количество россиян, которых «в целом не устраивает» внутренняя политика (36%), превысило долю тех, кого она «в целом устраивает» (33%).

Доля тех, кого «не устраивает» внешняя политика, выросла с 16% в декабре до 26% и стала рекордной за два десятилетия доступной статистики (исследования по методике ВЦИОМ начались в 2007 году). Доля недовольных экономической ситуацией достигла 46%. Еще в декабре прошлого года она составляла 31%. Итак, скачок экономического недовольства — 15 процентных пунктов за четыре месяца.

Реальная ситуация, как уже отмечалось, может быть еще более драматичной для Кремля: уровень поддержки и, соответственно, «социологической легитимности» режима снижается не просто ежедневно, а ежечасно. В то же время, это не означает, что россияне массово «прозревают» и становятся «хорошими». Они лишь начинают осознавать, что война возвращается к ним, и удивленно смотрят в сторону кремля с немым упреком: «мы так не договаривались».

Для полноты картины стоит напомнить, что исследование проводилось в апреле, то есть, с большой вероятностью, еще до финальной «демилитаризации» нефтяной наливайки в Туапсе. Тем более, социологи не успели зафиксировать изменения массовых настроений после наших ударов по законным военным целям в московской агломерации. Сомнений в том, что эти удары существенно влияют на рост недовольства, нет.

Следующий вопрос: может ли эта ситуация привести к масштабным социальным взрывам? Однозначного, математически обоснованного ответа здесь быть не может. Все, что касается социологических или политологических прогнозов, — это не математика, а скорее «неточная» описательная дисциплина, связанная с психологией массового сознания. Впрочем, кое-что предположить все же можно.

Текущий уровень цензуры и репрессий «на болотах» таков, что любой намек на протест будет подавлен в зародыше. В то же время в обществоведении есть подходы, описывающие подобные ситуации. В частности, американская социолог Теда Скочпол показывала, что даже стабильные на вид режимы могут быстро разрушаться, когда внутри накапливаются структурные напряжения — фискальные, институциональные и военные. Такие системы долго сохраняют внешнее равновесие, но уязвимы к внезапным сломам, которые нередко запускаются косвенными или второстепенными событиями — там, где власть не ожидает критической угрозы.

Ситуация напоминает «подземный пожар» — состояние общества, в котором конфликты, неравенства или травмы не имеют открытого выражения, но сохраняют энергию и способность к внезапной эскалации при появлении триггера. История московского царства и российской империи изобилует такими примерами. Когда именно огонь выйдет наружу — сказать невозможно. Но очевидно, что адские угли уже тлеют под Кремлем.

Преступный режим сам загнал себя в ловушку, из которой нет выхода. Это, к сожалению, не означает, что башни кремля в буквальном смысле запылают завтра. Любая большая система имеет инерцию — в нашем случае это инерция войны. Даже находясь на грани существования, путинский режим будет продолжать войну. А мы ежедневно и каждую ночь будем возвращать ее туда, откуда она пришла. Наступит день, когда кремль запылает не только в переносном, но и в прямом смысле. Приближаем этот момент. Работаем дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com